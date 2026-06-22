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Bentour Select Moments macht Station in Wien


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Bentour Select Moments in Wien
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Bentour Select Moments in Wien

Gemeinsam mit dem Ägyptischen Fremdenverkehrsamt und Rixos Hotels Egypt lud Bentour Reisen am 18. Juni 2026 zum persönlichen Austausch in Wien ein.

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe „Bentour Select Moments“ begrüßte Bentour Reisen am 18. Juni 2026 knapp 20 Reisebüropartner:innen in Wien. Gemeinsam mit dem Ägyptischen Fremdenverkehrsamt und Rixos Hotels standen aktuelle Entwicklungen im Ägypten-Tourismus sowie Neuigkeiten aus der Hotellerie und dem Vertrieb im Mittelpunkt.

Neue Entwicklungen, Projekte & Services 

Vorgestellt wurden unter anderem neue Infrastrukturprojekte in Ägypten, touristische Entwicklungen an der Mittelmeerküste rund um El Alamein sowie die Bedeutung des Grand Egyptian Museum für den Kulturtourismus. Rixos Hotels Egypt informierte über den Ausbau seiner Präsenz im Land und präsentierte aktuelle Hotelprojekte, darunter das Rixos Radamis in Sharm El Sheikh.
Bentour Reisen gab zudem Einblicke in aktuelle Unternehmensentwicklungen sowie in verschiedene Serviceangebote. Vorgestellt wurden unter anderem der aktuelle Rutschenkatalog sowie der weiterhin verfügbare Quick-Transfer-Service. Zudem informierte das Unternehmen über die geplante Inforeise nach Ägypten, die von 11. bis 14. September 2026 stattfinden wird.

Abgerundet wurde der Abend durch ein Gewinnspiel mit Hotelaufenthalten in Rixos Resorts sowie einem Platz auf der Inforeise nach Ägypten. (red)

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Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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