Austrian Airlines: Wechsel im Aufsichtsrat

Die Wahl von Dieter Vranckx in den Austrian Airlines Aufsichtsrat erfolgte zuvor in der heutigen ordentlichen Hauptversammlung. Weitere Mitglieder des sechsköpfigen Gremiums bleiben auf Seiten der Kapitalvertreter Veit Schmid-Schmidsfelden als Stellvertreter des Vorsitzenden sowie Elisabeth Gruber und Hans-Joachim Arnold. Auf Seiten der Arbeitnehmer sind weiterhin René Karl Pfister und Andreas Geldner entsendet.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzende der AUA

Dieter Vranckx (53) ist seit 1. Juli 2024 Mitglied des Vorstandes der Deutschen Lufthansa AG und verantwortet als Chief Commercial Officer der Lufthansa Group den gesamten kommerziellen Bereich. Dazu gehören das kommerzielle Kundenangebot, die Customer Journey, der Vertrieb und die Vertriebskanäle, das Marketing und das Markenportfolio der Gruppe, das Loyalitätsprogramm, die digitalen Lösungen, sowie die ITA-Integration. Von 2021 bis zu seiner Berufung in den Vorstand leitete Vranckx als CEO und Vorsitzender der Geschäftsleitung die Lufthansa Group Airline SWISS.

Zu seiner Ernennung sagt Vranckx: „Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich auf diese neue Aufgabe. Austrian Airlines ist eine starke Marke mit hoher operativer Kompetenz und großer Bedeutung innerhalb der Lufthansa Group. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Austrian Vorstandsteam und dem Aufsichtsrat die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv zu begleiten.“

Till Streichert legt sein Mandat nieder

Till Streichert (52) wurde am 23. August 2024 zum Vorsitzenden des Austrian Airlines Aufsichtsrates bestellt. Seit 15. September 2024 ist er Mitglied des Vorstandes der Deutschen Lufthansa AG und verantwortet als Chief Financial Officer (CFO) die Leitung des Finanzressorts der Deutschen Lufthansa AG.

Zum Ende seine Amtszeit saht Streichert: „Die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat für Austrian Airlines war mir eine große Freude. Ich bin überzeugt, dass Dieter Vranckx mit seiner umfassenden Erfahrung und Branchenkenntnis sowie seiner inhaltlichen Nähe zu den aktuellen kommerziellen Themen die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben wird. Für seine neue Aufgabe wünsche ich ihm viel Erfolg.“ (red)