MSC Cruises: Spa-Angebot wird flottenweit ausgebaut

MSC Cruises baut das Angebot im MSC Aurea Spa aus und führt auf der gesamten Flotte schrittweise neue Wellness- und Beauty-Leistungen ein. Das Konzept umfasst klassische Spa-Anwendungen ebenso wie moderne Hautpflegeangebote und ausgewählte medizinische Wellness-Behandlungen.

Zu den Neuhieten zählen unter anderem KI-gestützte Hautanalysen, moderne Hautbehandlungen, Japanese Head Spa-Rituale, professionelle Zahnaufhellungen sowie neue Grooming-Angebote.

Neue Anwendungen an Bord

Ab Sommer 2026 werden zudem auf ausgewählten Schiffen in Nordamerika medizinische Wellness-Angebote eingeführt. Dazu gehören Infusionstherapien (IV-Therapien), ästhetische Injektionsbehandlungen, Dermal-Filler und Permanent Make-up, die von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.

Ergänzt wird das Angebot durch KI-gestützte Hautanalysen, die individuelle Behandlungsempfehlungen ermöglichen, sowie durch neue Hautpflegeanwendungen mit Hydro-Mikrodermabrasions-Technologie. Auch ein von japanischen Wellness-Praktiken inspiriertes Head Spa soll ab Sommer 2026 auf der gesamten Flotte verfügbar sein. Neu sind außerdem professionelle Zahnaufhellungen, Barber Services mit Kopfhautanalysen und Massagen sowie Ohrlochstechen mit hypoallergenem Schmuck. Darüber hinaus können Gäste vor oder nach ihren Anwendungen einen speziellen Wellness-Teeservice nutzen.

Schrittweise Einführung

Die neuen Angebote werden schrittweise auf der Flotte eingeführt. Ausgewählte Gäste erhalten ab Sommer 2026 zudem eine Wellness-Pochette mit verschiedenen Produkten und Annehmlichkeiten als Willkommensgeschenk. (red)