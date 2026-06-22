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Taufe der Mein Schiff Flow in Triest


Mein Schiff Flow Taufe Drohnenaufnahme
Mit einer aufwendig inszenierten Zeremonie wurde das neue Schiff der InTUItion-Klasse am Wochenende offiziell in die Mein Schiff Flotte aufgenommen.

Ganz dem Motto der Taufe „Go with the Flow“ entsprechend verwandelte sich das Schiff bereits ab dem Nachmittag in eine weitläufige Erlebniswelt mit verschiedenen Aktionsbereichen. So konnten die Gäste in zahlreichen Festivalbereichen unter anderem künstlerische Installationen, Musikformate und interaktive Programme erleben. Zu den musikalischen Höhepunkten der Taufreise gehörten die Konzerte von Rea Garvey und Tim Bendzko. Darüber hinaus bereicherten zahlreiche Künstler:innen, Gastredner:innen sowie Expert:innen aus den Bereichen Kunst, Tanz, Gesundheit und Lifestyle das Programm. Mit dabei waren unter anderem Maren Kroymann, Christian Awe, Linh Nguyen, Tim Raue sowie das Tanzpaar Erich Klann und Oana Nechiti.

Schiff als Bühne der Taufinszenierung

Nach dem Taufdinner versammelten sich die Gäste für die offizielle Taufzeremonie an den verschiedenen Bühnen und Public-Viewing-Bereichen des Schiffes. Mit Beginn der rund 20-minütigen multiszenischen Live-Inszenierung verbanden sich die unterschiedlichen Schauplätze dabei zu einem gemeinsamen Gesamterlebnis. Der große Moment war gekommen: Unter dem Applaus der Gäste zerschellte die Champagnerflasche am Bug der Mein Schiff Flow. Erstmals in der Geschichte von TUI Cruises übernahmen dabei mit Julia, Annabelle und Karin drei Taufpatinnen die Patenschaft. Gemeinsam stehen sie für die Vielfalt der Gäste und für die persönlichen Geschichten, die Menschen mit der Mein Schiff Flotte verbinden. „Die Taufe eines neuen Schiffes ist immer ein ganz besonderer Moment voller Emotionen, Stolz und Vorfreude. Dass erstmals drei Patinnen gemeinsam diesen Weg mit uns teilen, macht diesen Abend zu einem starken Symbol für die Vielfalt und Nähe, die unsere Gäste mit der Mein Schiff Flotte verbinden", sagt Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises.

Kurs auf die erste Saison:
Die „Mein Schiff Flow“ startet nach der Taufe in ihre erste Saison im Mittelmeer und wird anschließend in der Wintersaison in Norddeutschland eingesetzt. (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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