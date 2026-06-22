Celestyal Cruises und Aegean Airlines laden zum Webinar

Celestyal Cruises und Aegean Airlines veranstalten am 9. Juli 2026 von 9:00 bis 10:00 Uhr ein gemeinsames Webinar für Reisebüromitarbeiter:innen. Im Mittelpunkt stehen kombinierte Fly & Cruise-Reiseangebote, bei denen Flugverbindungen von Aegean Airlines mit Kreuzfahrten von Celestyal Cruises abgestimmt werden. Darüber hinaus werden die beiden Celestyal-Schiffe, deren Ausstattung sowie ausgewählte Routen durch die griechische Inselwelt und das Mittelmeer vorgestellt.

Datum: 9. Juli 2026

Uhrzeit: 9:00 bis 10:00 Uhr

Anmeldungen zum Webinar HIER

(red)