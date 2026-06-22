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Celestyal Cruises und Aegean Airlines laden zum Webinar
Die gemeinsame Online-Schulung Anfang Juli bietet einen Einblick in das kombinierte Fly & Cruise-Angebot sowie in die Schiffe und Bordangebote.
Celestyal Cruises und Aegean Airlines veranstalten am 9. Juli 2026 von 9:00 bis 10:00 Uhr ein gemeinsames Webinar für Reisebüromitarbeiter:innen. Im Mittelpunkt stehen kombinierte Fly & Cruise-Reiseangebote, bei denen Flugverbindungen von Aegean Airlines mit Kreuzfahrten von Celestyal Cruises abgestimmt werden. Darüber hinaus werden die beiden Celestyal-Schiffe, deren Ausstattung sowie ausgewählte Routen durch die griechische Inselwelt und das Mittelmeer vorgestellt.
- Datum: 9. Juli 2026
- Uhrzeit: 9:00 bis 10:00 Uhr
- Anmeldungen zum Webinar HIER
(red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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