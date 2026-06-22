Dertour Austria: Verkaufsaktion für Griechenland-Buchungen

Dertour Austria hat eine Verkaufsaktion für Reisebüros in Österreich gestartet. Unter dem Motto „Griechenland geht immer: Mehr Buchungen – Deine Chance“ können Expedient:innen bei Buchungen von Griechenland-Reisen an einem Gewinnspiel teilnehmen. Im Rahmen der Aktion werden jede Woche zwei REWE-Gutscheine im Wert von jeweils 100 EUR verlost, die unter anderem bei BILLA, BILLA Plus und BIPA eingelöst werden können.

Teilnahme über Buchungsnummer

Für die Teilnahme müssen Reisebüromitarbeiter nach der Buchung einer Griechenland-Reise über eine Veranstaltermarke der Dertour Group die jeweilige Vorgangsnummer am Buchungstag in dem dafür vorgesehenen Forms Formular erfassen.

Die Anzahl der eingereichten Buchungen ist dabei nicht für die Gewinnchancen entscheidend, sondern das Los. Jede Einsendung hat somit die gleiche Gewinnchance.

Link zum Forms Formular HIER (red)