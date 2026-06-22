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Studiosus präsentiert Fernreise-Katalog 2027
Der neue Fernreise-Katalog 2027 von Studiosus umfasst 110 Reisen weltweit. Neu im Programm sind unter anderem Reisen nach Algerien, Nordindien sowie nach Nova Scotia und Neufundland.
Studiosus hat den Fernreise-Katalog für die Saison 2027 veröffentlicht. Das Programm umfasst insgesamt 110 Reisen weltweit die ab sofort buchbar sind. Zu den neuen Angeboten zählt beispielsweise die Reise „Algerien – römisches Erbe, Erlebnis Sahara“. Damit nimmt Studiosus das nordafrikanische Land nach mehreren Jahren wieder in sein Programm auf. Die rund zweiwöchige Reise führt unter anderem nach Algier, ins Tassili-Gebirge sowie zu römischen Ausgrabungsstätten, Oasenstädten und Wüstenlandschaften. Weitere neue Fernreisen führen nach Ägypten, Nova Scotia und Neufundland, Nordindien, Südafrika sowie auf die Kapverdischen Inseln.
Neue Reisen für verschiedene Zielgruppen
Neben den klassischen Fernreisen sind auch die Programme von Studiosus smart & small, me & more und family für 2027 buchbar. Bei Studiosus smart & small ergänzt die Reise „China – magische Landschaften“ das Angebot für kleine Gruppen mit maximal 15 Teilnehmer:innen. Studiosus me & more für Singles und Alleinreisende erweitert das Portfolio um Namibia. Im Familiensegment umfasst das Angebot Fernreisen von wie Ägypten bis Südafrika für Erwachsene mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren. Alle Fernreisen für 2027 sind ab sofort buchbar.
Der Europa-Katalog von Studiosus und die Kataloge Studiosus smart & small, Studiosus me & more, Studiosus CityLights und Studiosus family erscheinen Ende September. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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