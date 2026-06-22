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airtours Filialtour für Columbus auf Kreta


Exklusive airtours Filialtour für Columbus auf Kreta
Ende Mai reisten zehn Luxusexpert:innen von Columbus im Rahmen einer exklusiven Filialtagung von airtours für vier Tage nach Kreta.

Begleitet wurde die Gruppe von Mario Steinwedel, Geschäftsleitung Touristik bei Columbus, Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Manager Österreich und CEE bei airtours, sowie Julian Herz, Key Account Manager Leisure Sales der Lufthansa Group. Die Anreise erfolgte mit Austrian Airlines. Dabei konnten die Teilnehmenden die Austrian Business Class sowie die Austrian Business Lounge nutzen. Ziel der Reise war es, das Premium- und Luxussegment von airtours kennenzulernen und das Wissen für die Beratung im Reisebüro zu vertiefen. 

Praxisnahe Einblicke und Erfahrungen

Untergebracht war die Gruppe in einem der Top-Häuser im airtours Portfolio auf Kreta- im Daios Cove. Das Resort bot den idealen Rahmen, um die Bandbreite des Premiumangebots kennenzulernen – von hochwertigen Zimmer- und Villenkategorien über ein differenziertes Gastronomiekonzept bis hin zu einem umfassenden Serviceangebot.

Ergänzt wurde das Programm durch Workshops von airtours, Austrian Airlines und dem Daios Cove Resort sowie durch exklusive Erlebnisse. Ein Highlight war etwa der Ausflug mit einem RIB-Boat (Rigid Inflatable Boat) entlang der kretischen Küste mit zahlreichen Stopps an ausgewählten Buchten bis zum Fischerdorf Plaka. Insgesamt bot die Filialtagung den Teilnehmenden damit praxisnahe Einblicke in das Luxussegment und förderte den Austausch zwischen Vertrieb, Airline und Hotelpartnern. (red) 

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Foto: privat

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Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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