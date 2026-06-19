Scenic Group: Neue Indien- und Sri Lanka-Flussreisen 2027

Mit der Einführung der Scenic Aura auf dem Hugli-Fluss in Indien baut die Scenic Group ihr Portfolio im Bereich Luxus-Flusskreuzfahrten und Rundreisen in Asien weiter aus. Ein bedeutender Meilenstein für die Gruppe. Die neuen Routen in Indien und Sri Lanka sind ab sofort im Rahmen eines Early-Access-Vorverkaufs buchbar.

In der ersten Saison von Oktober 2027 bis März 2028 begrüßt das Boutique-Schiff maximal 44 Gäste und bietet ein, laut Angaben der Scenic Group, "ultraluxuriöses All-Inclusive-Erlebnis" im Osten Indiens. Die Routen führen durch Westbengalen entlang des Hugli-Flusses und verbinden Städte, religiöse Stätten und kleinere Flussdörfer. Ergänzt wird das Programm durch „Scenic Enrich“-Erlebnisse sowie „Scenic Freechoice“-Aktivitäten.

Neues Indien- und Sri-Lanka-Programm

Das Indien-Programm umfasst insgesamt fünf neu konzipierte Reiseverläufe mit einer Dauer von 17 bis 25 Tagen durch Nordindien, Südindien, Rajasthan und Sri Lanka. Zentrales Element jeder Reise ist eine neuntägige All-Inclusive-Flusskreuzfahrt auf dem Hugli-Fluss.

Zu den „Scenic Enrich“-Programmpunkten zählen unter anderem ein High Tea im Kathgola Palace in Murshidabad, der Besuch der Hooghly Imambara Moschee sowie ein Besuch des ISKCON-Hauptsitzes mit Einblicken in religiöse Traditionen. Weitere Programmpunkte führen ins Handwerkerviertel von Matiari sowie zu lokalen Moscheen und historischen Stadtvierteln, die unter anderem mit landestypischen Transportmitteln besucht werden.

Ausstattung und Leistungen der Scenic Aura

Bevor das Schiff ihre Reisen aufnimmt, wird die Scenic Aura von MKM Yachts umfassend neu gestaltet. Alle Suiten verfügen künftig über einen privaten Balkon, einen separaten Wohnbereich und eine Scenic Sun Lounge. Zum All-Inclusive-Angebot gehören alle Mahlzeiten in vier Restaurants, ausgewählte Getränke, eine Minibar in der Suite sowie unbegrenztes WLAN. Zusätzlich sind ein Resort-Pool, Yoga-Kurse, ein Wellnessbereich und ein Fitnessraum inkludiert. Bei kombinierten Land- und Flussreisen umfasst das Konzept auch Hotels, Inlandstransfers und Trinkgelder. Die Gruppen an Land sind auf maximal 25 Gäste begrenzt. Weitere Routeninformationen sowie aktualisierte Preise werden ab November 2026 veröffentlicht. (red)