Ikarus Tours erweitert Flex-Garantie für Oman- und VAE-Reisen 2026

Mit einem erweiterten Sorglos-Versprechen bietet Ikarus Tours zusätzliche Planungssicherheit für Reisen in den Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate im Herbst 2026. Für Neubuchungen im Zeitraum von 19. Juni bis 1. November 2026 gilt eine Flex-Garantie, die eine kostenfreie Stornierung bis 35 Tage vor Reisebeginn ermöglicht. Diese Regelung betrifft Reisen mit Abreise zwischen September und November 2026. „Unsere Gäste sollen ihre Traumreise mit einem guten Gefühl buchen können. Mit der neuen Flex-Garantie und unserer jahrzehntelangen Erfahrung bieten wir genau die Sicherheit und Transparenz, die sich viele Reisende aktuell wünschen“, erklärt Ralf Huber, stellvertretender Geschäftsführer von Ikarus Tours.

Parallel zu dieser Zusatzleistung wurde das komplette Oman-Programm für 2027 freigeschaltet. Reisebüros und Kund:innen können damit bereits langfristig planen und aus verschiedenen Rund- und Erlebnisreisen wählen.

Vielfältiges Reiseangebot im Oman

Zum Portfolio von Ikarus Tours zählen unter anderem die 13-tägige „Große Rundreise Sultanat Oman“, die auch die Exklave Musandam sowie den Süden rund um Salalah umfasst, die Erlebnisreise „Arabische Emirate und das Sultanat Oman“ mit Stationen in Dubai, Abu Dhabi und Oman sowie die Komfortreise „Das Sultanat Oman: Luxus und Genuss“ mit ausgewählten Luxushotels und exklusivem Wüstencamp. Für besonders abenteuerlustige Reisende bietet Ikarus Tours zudem die Expedition „Den Oman überland entdecken“ - eine Jeep-Reise inklusive mehrerer Zeltübernachtungen in der Rub al-Khali und der Wahiba Sands. Ergänzt wird das Programm durch die kompakte Erlebnisreise „Höhepunkte des Oman“ sowie die beiden individuellen Selbstfahrertouren „Den Oman mit dem Mietwagen entdecken“ / „Den Oman luxuriös mit dem Mietwagen entdecken“.

Alle Reisen von IIkarus Tours beinhalten vorgebuchte Hotels, sorgfältig ausgearbeitete Routen und bieten gleichzeitig ein hohes Maß an Flexibilität für individuelle Entdeckungen. Für alle Oman-Reisen können außerdem individuelle Vor- und Nachprogramme gebucht werden, etwa mit Badeaufenthalten in Muscat oder Salalah.

Weitere Informationen unter: www.ikarus.com (red)