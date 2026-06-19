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Springer Reisen präsentiert Fernreisen 2027


Sansibar
Springer Reisen verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Fernreisen und präsentiert für 2027 bereits buchbare Gruppenreisen - unter anderem nach Tansania, Nepal, Bhutan, Japan und China ab Wien, Graz und Laibach.

Mit Blick auf die wachsende Nachfrage nach Fernreisen hat Springer Reisen sein Fernreiseprogramm für 2027 vorgestellt. Angeboten werden geführte Gruppenreisen nach Afrika und Asien mit Abflügen ab Wien, Graz und Laibach. Bereits jetzt seien Fernreisen für den kommenden Winter und das nächste Jahr verstärkt gefragt.

Laut Springer Reisen buchen Kund:innen ihre Urlaubsreisen wieder früher als in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig bleibe die kurzfristige Buchung ein wichtiger Trend. Besonders gefragt seien derzeit klassische Sommerdestinationen wie Spanien, Griechenland, die Türkei sowie Selbstanreiseziele in Kroatien. Auch Kreuzfahrten für den Sommer würden sich weiterhin großer Beliebtheit erfreuen.

Fernreisen in kleinen Gruppen

„Besonders beliebt sind unsere Fernreisen. Das Besondere daran ist die persönliche Reisebegleitung ab/bis Österreich sowie die Reisen in kleinen Gruppen. Dabei legen wir großen Wert auf ein familiäres Umfeld und individuelle Betreuung“, so Andrea Springer.

Zum bereits fixierten Fernreiseprogramm 2027 zählen unter anderem eine Rundreise durch Tansania mit Safari und Badeaufenthalt auf Sansibar (11. bis 24. Februar ab/bis Wien), eine Kulturreise nach Nepal inklusive Chitwan-Nationalpark (19. Februar bis 6. März ab/bis Wien) sowie eine kombinierte Reise durch Nepal und Bhutan (27. Februar bis 13. März ab/bis Wien). Darüber hinaus stehen eine Japan-Rundreise zur Kirschblüte (1. bis 11. März ab/bis Graz) sowie eine China-Reise inklusive Hongkong (5. bis 19. März ab/bis Wien beziehungsweise Laibach) auf dem Programm. Alle Springer Reisen kombinieren kulturelle Höhepunkte mit Naturerlebnissen und werden in kleinen Gruppen durchgeführt. Im Mittelpunkt stehen dabei persönliche Betreuung, sorgfältig zusammengestellte Programme und authentische Reiseerlebnisse.

Weitere Fernreisen in Planung

Zusätzlich arbeitet Springer Reisen bereits an weiteren Fernreisen für 2027. Geplant sind unter anderem Rundreisen nach Costa Rica, Korea und Kanada. Costa Rica soll unter anderem Stationen wie Monteverde, den Arenal-Vulkan, den Manuel-Antonio-Nationalpark, Kaffeeplantagen sowie Bootsafaris und Meeresschildkröten-Beobachtungen umfassen. Die Korea-Reise führt nach Seoul, Busan und auf die Insel Jeju. Für Kanada sind Aufenthalte auf Vancouver Island sowie in den Nationalparks Banff und Jasper vorgesehen. Für diese Reisen befinden sich die Programme noch in Ausarbeitung. Vormerkungen sind laut Springer Reisen bereits möglich. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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