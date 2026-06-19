Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 25/26

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Pride-Parade in Sarajevo:

Für den morgigen Samstag, 20. Juni 2026, ist in Sarajevo eine Pride-Parade geplant. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Landesweiter Streik in Spanien:

Am Montag, 22. Juni 2026, findet in Spanien landesweit ein unbefristeter Streik im Straßentransport durch die staatliche Föderation für Dienstleistungen, Mobilität und Konsum der UGT (FeSMC-UGT) statt. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit Einschränkungen im lokalen Nahverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen.

Arbeitsniederlegungen bei Trenitalia:

Am Dienstag, den 23. Juni 2026, findet zwischen 9:00 und 17:00 Uhr ein Streik bei Trenitalia auf Sardinien statt. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Informationen erkundigen.

Mögliche Flugstreiks in Norwegen:

Zudem könnte es in Norwegen bei der Fluglinie SAS zu Streiks des Kabinenpersonals kommen. Für Montag und Dienstag ist eine letzte Verhandlungsrunde angesetzt. Sollte diese scheitern, kann das Personal in den Streik treten. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.

Kundgebung in Washington D.C.:

In Washington D.C. soll am Mittwoch, den 24. Juni 2026, eine vom Präsidenten veranstaltete Kundgebung stattfinden, um Feierlichkeiten zum 250. Unabhängigkeitstag zu beginnen. Die Kundgebung startet um 19:00 Uhr auf der National Mall. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Landesweiter Streik in Griechenland:

In Griechenland treten an dem Tag Beschäftigte im Lebensmittel- und Tourismussektor in einen landesweiten 24-stündigen Streik. Berichten zufolge sind für den Streiktag in verschiedenen Städten des Landes Protestkundgebungen geplant. In Athen soll die zentrale Kundgebung um 11:00 Uhr vor dem Arbeitsministerium stattfinden. Es ist mit Einschränkungen im öffentlichen Leben, Verkehrsbehinderungen und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden und Menschenansammlungen meiden sowie sich zu möglichen Auswirkungen auf ihre Buchung erkundigen.

Arbeiter-Proteste auch in Mexiko:

Nicht zuletzt ist für Mittwoch ein Streik von Lastwagenfahrern in Mexiko geplant, der sich auf Autobahnen und Kontrollpunkte im ganzen Land auswirken wird. Die Beschäftigten im Verkehrssektor in Nuevo León werden sich an dem Streik beteiligen und sich an der Laredo-Autobahn in Escobedo versammeln. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.