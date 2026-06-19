TUI Live Erleben Tour nach Kreta

Insgesamt 15 Agents aus Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck reisten am 29. Mai nach Heraklion, um bei einer viertägigen TUI Live Erleben Tour ausgewählte Hotelprodukte und die Destination Kreta intensiv kennenzulernen. Begleitet wurde die Gruppe von Yoshitaka Nistl, 3rd Party Sales & Key Account Specialist.

Hotelfokus und praxisnahe Einblicke

Im Mittelpunkt der Reise standen gezielte Hotelbesichtigungen, um einen umfassenden Überblick über unterschiedliche Konzepte und Zielgruppen zu erhalten. Untergebracht war die Reisegruppe im Grecotel Creta Palace, das vor allem mit seiner direkten Strandlage und seinem vielseitigen Angebot an Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten punktete. Im Zuge der Tour besichtigten die Teilnehmer:innen außerdem das Grecotel Caramel Boutique Resort sowie das Grecotel LUXME White mit modernem All-inclusive-Konzept im gehobenen Segment. Beim Besuch des Grecotel Marine Palace & Aqua Park erhielten die Agents zusätzlich Einblicke in ein familienorientiertes Hotelkonzept inklusive TUI Kids Club. Damit konnten die Reiseprofis verschiedene Produktwelten direkt vor Ort erleben und vergleichen.

Stadterkundungen und Ausflüge

Ergänzt wurde das Programm durch Erkundungen der Destination. Ein gemeinsamer Ausflug führte in die Altstadt von Rethymno mit Besichtigung der Fortezza. Zudem stand ein Geländewagenausflug durch das kretische Hinterland mit Stationen unter anderem in Spili, der Region Kerames sowie am Preveli Beach auf dem Programm. Abgerundet wurde die Reise durch gemeinsame Abendveranstaltungen sowie individuelle Programmpunkte. Für Reiseprofis mit späterem Rückflug bestand am letzten Tag zudem die Möglichkeit, die Inselhauptstadt Heraklion im Rahmen einer geführten Tour näher kennenzulernen. (red)