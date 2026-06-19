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Studiosus: Reisen zum Eis im Juli-kultimer
Im druckfrisch erschienenen kultimer Katalog veröffentlicht Studiosus rund 50 Eventreisen und Kulturtrips, u. a. Reisen, die "Lust auf Eis" machen.
Neben kulinarischen Feinschmecker-Angeboten, ausgewählten Kunst-Events und musikalischen Highlights machen im kultimer Katalog von Studiosus insbesondere drei Reise-Specials nach Norwegen und China Lust auf Eis. Zum Eisfestival in Harbin geht es im Februar 2027 auf der elftägigen kultimer-Reise ins winterliche China. Das seit über 25 Jahren alljährlich stattfindende Event ist eines der größten Winterfestivals der Welt. Auf diesem sind die Studiosus-Gäste zwischen filigranen Schneeskulpturen und funkelnden Eispalästen unterwegs. Daneben lernen sie mit ihrer Reiseleiterin die Highlights Beijings vom Sommerpalast bis zur Verbotenen Stadt kennen, entdecken die Geburtsstätte der Qing-Dynastie in Shenyang und erklimmen die Große Mauer.
Lust auf Eis macht auch die zweiwöchige Kreuzfahrt zur Nordlichtsaison Ende Jänner/Anfang Februar 2027 in Norwegen. Polarlichter am Himmel und Fjordlandschaften unter einer Decke aus Eis und Schnee: Sehnsuchtsorte wie die Inselwelt der Lofoten, die Eismeerkathedrale in Tromsö und das Nordkap verwandeln sich in den kalten Monaten in eine Winterwunderwelt. An Bord der MS Hamburg mit ihren 197 Kabinen können die Urlauber die Polarnächte genießen.
Den Zauber der Eismeerküste im Herbst erleben die Studiosus-Gäste auf der neuntägigen kultimer-Reise „Lofoten zur Nordlichtsaison“. Zusammen mit dem Studiosus-Reiseleiter geht es auf die Vesteralen und die Lofoten. An einem Termin (1.-9.11.2026) mit dabei: der Fotograf Stefan Seip, neben der Landschaftsfotografie vor allem auch Experte im Bereich der Astrofotografie. Er verrät den Urlauber:innen in mehreren Workshops Tipps und Tricks, wie besonders schöne Aufnahmen gelingen. (red)
studiosus, kultimer, katalog, eventreisen, polarlichter
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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