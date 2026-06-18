Neues Treueprogramm von Sandals und Beaches Resorts

Der "Island Insiders Club" löst das 2008 eingeführte Treueprogramm ab und ergänzt die bisherigen Mitgliedervorteile um weitere Prämien, Veranstaltungen und Erlebnisse in der Karibik. Zum 1. Juli 2026 werden bestehende Mitgliedschaften automatisch in das neue Programm überführt, wie die Hotelresorts mitteilen. Statuslevel und bisherige Vorteile bleiben demnach erhalten, sodass Mitglieder direkt von den erweiterten Leistungen profitieren können.

Gäste können dem Island Insiders Club schon vor ihrem ersten Besuch beitreten und nach ihrem ersten Aufenthalt Statusvorteile sammeln. Das Programm umfasst sieben Mitgliedsstufen. Die höchste Stufe ist „Ambassador“, gefolgt von „Pearl“, „Diamond“, „Emerald“, „Sapphire“, „Coral“ und „Shell“, das die bisherige Stufe „Select“ ersetzt.

Zu den Highlights des neuen Island Insiders Clubs zählen etwa die Insider Rewards (flexibles Guthaben für Spa oder Ausflüge mit Island Routes), Insider Shop (z. B. Premium-Kollektionen und limitierte Editionen im Online-Shop), Insider Experiences, innerhalb und außerhalb der Resorts (Themenwochen, Erlebnis-Events), Manager’s Wine List, Wäscheservice-Guthaben.

Neumitglieder-Bonus

„Neu-Insider“ erhalten nach ihrem ersten Aufenthalt 5.000 Bonuspunkte. Darüber hinaus genießen Insiders exklusiven Zugang zu den Cabanas, ein kostenloses Erinnerungsfoto bei jedem Resortaufenthalt, Mitgliederrabatte auf zahlreiche Angebote, von Boutique-Artikeln und Wassersportaktivitäten bis hin zu Candle-Light-Dinners, sowie zusätzliche Ermäßigungen für künftige Aufenthalte über die Loyalty Lounge.

„Wir erweitern die Art und Weise, wie sich Gästetreue bei jedem Aufenthalt bemerkbar macht, um zum Ausdruck zu bringen, was unsere treuen Mitglieder bereits sind – ein fester Bestandteil der Sandals- und Beaches-Familie“, so Peter Menges, SVP of Loyalty bei Unique Vacations, Inc., dem weltweiten Repräsentanten von Sandals and Beaches Resorts. „Wir haben dieses Programm gemeinsam mit den Gästen entwickelt, die die Resorts, die Inseln und die Menschen am besten kennen, und dabei auf umfangreiche Fokusgruppen, Umfragen und direktes Feedback aufgebaut." (red)