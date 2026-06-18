Dertour baut Cars & Camper-Angebot deutlich aus

Der Reiseveranstalter reagiere damit auf die steigende Nachfrage nach individueller Mobilität in beliebten Urlaubsregionen weltweit, wie es in einer Mitteilung heißt. Neben neuen Zielgebieten in Nordafrika, der Karibik und Lateinamerika baut Dertour auch sein Partnernetzwerk in Afrika aus. Besonders große Planungssicherheit biete Dertour im Camper-Segment. Viele Wohnmobile in Nordamerika sowie in Australien und Neuseeland seien schon jetzt bis Ende März 2028 buchbar.

Mittel- und Fernstrecke

Im Bereich der Mittelstrecke ergänzt Dertour das Mietwagenportfolio um die Destinationen Ägypten, Marokko und Tunesien. Damit stärkt der Veranstalter insbesondere sein Angebot in den beliebten Warmwasserregionen rund um das Mittelmeer und Nordafrika.

Auch auf der Fernstrecke wächst das Angebot: Neu im Programm sind Barbados, Brasilien und Ecuador. „Wir beobachten insbesondere in der Karibik und in Lateinamerika eine steigende Nachfrage. Vor allem Barbados entwickelt sich zunehmend zu einer gefragten Destination. Gleichzeitig erfreut sich Lateinamerika insbesondere im Bereich der individuellen Rundreisen wachsender Beliebtheit“, sagt Oliver Albrecht, Director Cars & Camper bei Dertour.

Neue Parnter im südlichen Afrika

Zusätzlich erweitert Dertour sein Angebot um zwei neue Mietwagenpartner im südlichen Afrika: SANI SIXT in Südafrika und Namibia sowie Tempest in Südafrika. Dertour ist eigenen Angaben zufolge der einzige große Reiseveranstalter in Deutschland, der beide Partner im Programm führt.

Tempest, gegründet 1986, stehe für preisbewusste Mobilität mit einer Flotte von mehr als 3.000 Fahrzeugen und einem landesweiten Stationsnetz. Sani Sixt ergänze das Portfolio als einer der führenden Anbieter der Region mit über 7.000 Fahrzeugen, mehr als 30 Stationen sowie einem starken internationalen Netzwerk durch die Partnerschaft mit Sixt. Ergänzt wird das Angebot im südlichen Afrika durch den neuen Partner Avis Safari Rental. Das Unternehmen ist seit 2012 in Südafrika, Namibia und Botswana aktiv und spezialisiert auf hochwertige Allrad-Camper für Selbstfahrerreisen. Die Flotte umfasst rund 150 Fahrzeuge verschiedener Kategorien, die speziell für anspruchsvolle Strecken und Safari-Abenteuer ausgestattet seien, wie es heißt. Moderne Solarladesysteme sorgen zudem für eine komfortable und zugleich nachhaltige Form des Reisens. „Besonders im südlichen Afrika schaffen wir mit Sani Sixt und Tempest ein sehr attraktives Angebot für unsere Gäste“, so Albrecht. (red)