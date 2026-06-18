Sea Cloud Cruises startet Karibik-Verkaufswettbewerb für Reisebüros

Bis 30. September 2026 können Reisebüros Punkte für umgesetzte Marketing- und Vertriebsmaßnahmen sowie erfolgreiche Buchungen sammeln. Den aktivsten Partnern winken besondere Erlebnisse an Bord: von einer Seminarreise in die Karibik bis hin zu einer privaten Urlaubsreise auf einer der Sea Clouds.

Für die Aktion stellt Sea Cloud Cruises den Reisebüros eine umfangreiche Toolbox zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem Social-Media-Vorlagen, Postkarten, Unterstützung bei Mailings, Webinare, Beratungstage im Reisebüro sowie gemeinsame Kundenveranstaltungen mit Schiffs- und Destinationsvortrag. Buchungen von Bestands- und Neukund:innen werden ebenfalls im Punktesystem berücksichtigt.

Reisegefühl vermitteln & gewinnen

„Unsere Karibikreisen sind exklusive Segelkreuzfahrten und kein Produkt von der Stange“, sagt Carsten Sühring, Sales Director bei Sea Cloud Cruises „Auf den Sea Clouds erleben Gäste die Karibik unter Segeln, im kleinen Kreis und mit der Atmosphäre einer privaten Yacht. Solche Reisen verkaufen sich nicht allein über die Route, sondern über das Verständnis für das besondere Produkt. Deshalb ist die persönliche Beratung im Reisebüro so entscheidend: Wer dieses Reisegefühl vermitteln kann, schafft Vertrauen, Begehrlichkeit und am Ende auch Buchungsimpulse.“

Bereits ab 100 Punkten sichern sich Reisebüros die Chance auf einen von zehn Plätzen bei einer Seminarreise in die Karibik. Ab 500 Punkten erwartet die erfolgreichsten Partner eine private Urlaubsreise auf einer der Sea Clouds in einer Garantie-Doppelkabine (vorbehaltlich Verfügbarkeit und Terminabsprache).

Weitere Informationen unter: www.seacloud.com/de/partner-vertriebsaktion-karibik (red)