AIDA kündigt neue Eventreisen für 2027 an

Ergänzend zum Bordangebot bieten ausgewählte Kreuzfahrten besondere Eventformate im Rahmen der „AIDA Specials“, bei denen Reiseerlebnis und thematisch kuratiertes Programm miteinander verbunden werden. Während der Reise profitieren Gäste von den gewohnten Leistungen und Services an Bord, ergänzt um auf das jeweilige Thema abgestimmte Inhalte.

"AIDA tanzt" mit „Let’s Dance“-Stars

Im Mittelpunkt steht ein umfangreiches Workshop- und Unterhaltungsprogramm mit professionellen Tänzer:innen, darunter bekannte Gesichter aus der TV-Show „Let’s Dance“. Zu den Headlinern zählen Juror Joachim Llambi sowie Entertainer Ross Antony. Ergänzt wird das Line-up durch Tänzer:innen und Teilnehmer:innen der TV-Produktion, darunter Ekaterina Leonova, Malika Dzumaev, Mariia Maksina, Patricija und Alexandru Ionel, Renata und Valentin Lusin sowie weitere Profis.

An Bord werden kostenfreie Tanzkurse in unterschiedlichen Bereichen angeboten, darunter im Cube und im Beach Club. Das Programm umfasst Standard- und Lateintänze wie Cha-Cha-Cha, Tango und Foxtrott sowie moderne Formate. Ergänzt wird das Angebot durch Shows und Abendveranstaltungen. Preisbeispiel: Die siebentägige Reise mit der AIDAcosma führt vom 16. bis 23. Jänner 2027 ab/bis Gran Canaria rund um die Kanaren und nach Madeira und ist ab 615 EUR pro Person buchbar.

"Crime & Sea" auf der Metropolenroute

Auch das Themenformat „Crime & Sea“ wird im Jänner 2027 fortgesetzt. Die siebentägige Reise mit der AIDAnova findet vom 23. bis 30. Jänner 2027 statt und verbindet ein kuratiertes Bordprogramm rund um Kriminalistik mit der Metropolenroute ab/bis Hamburg. Im Mittelpunkt stehen Beiträge externer Expert:innen aus Literatur, Podcast, Schauspiel und Praxis, die Einblicke in Ermittlungsarbeit, Forensik und Kriminalfälle geben. Ergänzend sind Vorträge, Lesungen und interaktive Formate sowie Workshops zu Themen wie Tatortanalyse und Spurensicherung geplant.

Die Route führt unter anderem nach London, Paris, Brüssel und Rotterdam, wo auch entsprechende Crime-Landausflüge vorgesehen sind. Preisbeispiel: Die True Crime-Reise ist ab 775 EUR pro Person buchbar. (red)