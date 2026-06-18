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VisitDenmark feiert Nationalfeiertag in der Botschaft in Wien
Im Garten der dänischen Botschaft in Wien stand ein sommerlicher Nachmittag ganz im Zeichen von Dänemark.
Anlässlich der nachträglichen Feier des dänischen Nationalfeiertags luden VisitDenmark, die Regionen Nordvestkysten und Nordsjælland, SAS Scandinavian Airlines, der Flughafen Wien sowie die dänische Botschaft in Wien zu einem stimmungsvollen Nachmittag in die Dänische Botschaft ein.
Im wunderschönen Garten konnten die Gäste bei sommerlicher Atmosphäre dänische Reiseziele kennenlernen und sich über aktuelle touristische Angebote informieren. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Zahlreiche dänische Spezialitäten standen zur Verkostung bereit, begleitet von Cocktails, erfrischenden Getränken und Live-Musik, die für nordisches Flair sorgten. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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18 Juni 2026
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