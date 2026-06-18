tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

UrlaubsEuro: Wo Österreicher:innen am meisten bekommen


Foto: exopixel / www.shutterstock.com
In einigen beliebten Urlaubsländern hat der Euro mehr Kaufkraft als im Inland. Das zeigt die jährliche Auswertung der UniCredit Bank Austria zum sogenannten „UrlaubsEuro“.

In mehreren klassischen Urlaubsdestinationen liegt das Preisniveau für österreichische Reisende heuer niedriger als im Inland. Deutlich teurer als in Österreich bleibt es vor allem in der Schweiz und in den USA.

Günstiger vs. teurer als daheim 

Besonders hoch ist die Kaufkraft in diesem Sommer in Portugal, wo sie rund ein Drittel mehr Waren und Dienstleistungen bekommen als in der Heimat. Auch Spanien, Ungarn und die Türkei liegen laut Analyse etwa ein Viertel über dem österreichischen Niveau. In Griechenland und Slowenien beträgt der Vorteil rund 20%.

Teurer als in Österreich ist der UrlaubsEuro hingegen in den USA, wo er rund 10% an Kaufkraft verliert, sowie in der Schweiz mit einem Minus von rund 31%. Etwa vergleichbare Preisniveaus wie in Österreich weisen Frankreich, Deutschland, Kanada und das Vereinigte Königreich auf.

Abseits der klassischen Urlaubsziele

Wer sich im Urlaub besonders viel leisten können will, kann auf weniger populäre Urlaubsdestinationen ausweichen. So erhält man in Bulgarien rund 70% mehr als in Österreich, in Rumänien und Tschechien rund 40%. Auch in Zypern, Polen und der Slowakei ist der Urlaubseuro deutlich mehr wert, rund 20%. Weniger als in Österreich bekommt man dagegen in Irland, Schweden und den Niederlanden.

„Im Vergleich zum Sommer 2025 hat sich der relative Wert des UrlaubsEuros nur wenig verändert, er ist rund 2% weniger wert geworden, da die Preisanstiege in einigen Ländern deutlicher ausfielen als in Österreich, was durch Wechselkursabwertungen nur teilweise ausgeglichen wurde“, so Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria. Einige Destinationen wurden wegen der höheren Inflation in Österreich „unwesentlich günstiger“ im Vergleich, so etwa Frankreich und Italien.
Die Bank Austria erinnert daran, dass alle Zahlen Durchschnittswerte seien und einzelne Regionen davon abweichen können. (APA / red) 

  euro, währung, währungskurs, urlaubsgeld, geld, kaufkraft, analyse, ranking, wechselkurs, urlaubseuro

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
18 Juni 2026

13:44
VisitDenmark feiert Nationalfeiertag in der Botschaft in Wien
13:32
UrlaubsEuro: Wo Österreicher:innen am meisten bekommen
13:02
Emirates bringt Reiseversicherung auf den Markt
11:27
TUI Österreich: Vertriebskonditionen 2026/27 bleiben unverändert
09:51
Rhomberg Reisen: Famtrip führt nach Korsika

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.