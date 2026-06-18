UrlaubsEuro: Wo Österreicher:innen am meisten bekommen

In mehreren klassischen Urlaubsdestinationen liegt das Preisniveau für österreichische Reisende heuer niedriger als im Inland. Deutlich teurer als in Österreich bleibt es vor allem in der Schweiz und in den USA.

Günstiger vs. teurer als daheim

Besonders hoch ist die Kaufkraft in diesem Sommer in Portugal, wo sie rund ein Drittel mehr Waren und Dienstleistungen bekommen als in der Heimat. Auch Spanien, Ungarn und die Türkei liegen laut Analyse etwa ein Viertel über dem österreichischen Niveau. In Griechenland und Slowenien beträgt der Vorteil rund 20%.

Teurer als in Österreich ist der UrlaubsEuro hingegen in den USA, wo er rund 10% an Kaufkraft verliert, sowie in der Schweiz mit einem Minus von rund 31%. Etwa vergleichbare Preisniveaus wie in Österreich weisen Frankreich, Deutschland, Kanada und das Vereinigte Königreich auf.

Abseits der klassischen Urlaubsziele

Wer sich im Urlaub besonders viel leisten können will, kann auf weniger populäre Urlaubsdestinationen ausweichen. So erhält man in Bulgarien rund 70% mehr als in Österreich, in Rumänien und Tschechien rund 40%. Auch in Zypern, Polen und der Slowakei ist der Urlaubseuro deutlich mehr wert, rund 20%. Weniger als in Österreich bekommt man dagegen in Irland, Schweden und den Niederlanden.

„Im Vergleich zum Sommer 2025 hat sich der relative Wert des UrlaubsEuros nur wenig verändert, er ist rund 2% weniger wert geworden, da die Preisanstiege in einigen Ländern deutlicher ausfielen als in Österreich, was durch Wechselkursabwertungen nur teilweise ausgeglichen wurde“, so Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria. Einige Destinationen wurden wegen der höheren Inflation in Österreich „unwesentlich günstiger“ im Vergleich, so etwa Frankreich und Italien.

Die Bank Austria erinnert daran, dass alle Zahlen Durchschnittswerte seien und einzelne Regionen davon abweichen können. (APA / red)