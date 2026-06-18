Emirates bringt Reiseversicherung auf den Markt

Der „Emirates Comprehensive Travel Cover“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Versicherungsunternehmen Travel Guard entwickelt und ist ab sofort verfügbar. Der Reiseschutz kann bei der Buchung auf www.emirates.at erworben oder über „Buchung verwalten“ zu bestehenden Buchungen hinzugefügt werden und ist neben Österreich, Deutschland und der Schweiz auch in einigen anderen Ländern buchbar.

Emirates hat mit dem neuen Produkt nach eigenen Angaben eine der umfassendsten Reiseversicherungen im Markt eingeführt. Der Schutz umfasst unter anderem Reiserücktritt, Entschädigungen bei Gepäckverspätung oder -verlust sowie weltweit unbegrenzte Deckung für medizinische Kosten und Notfall-Evakuierungen. Auch Reiseunterbrechungen sind Bestandteil des Leistungsumfangs.

Reiseschutz deckt alle Eventualitäten ab

Neu ist eine Konfliktdeckung mit einer Erstattung medizinischer Kosten von bis zu 25.000 USD sowie einer kostenlosen Reiseverlängerung von bis zu 30 Tagen im Konfliktfall. Bei Reiseunterbrechungen organisiert Emirates zudem Hotelunterkünfte, einschließlich Situationen mit Luftraumsperren, und unterstützt betroffene Passagier:innen bei Umbuchungen. Dies gilt auch für Flüge anderer Airlines, wenn Emirates-Verbindungen nicht verfügbar sind oder aufgrund von Störungen ausfallen.

Ergänzend beinhaltet das Angebot einen erweiterten Krankenversicherungsschutz über den Partner Travel Guard. Zusätzlich verweist Emirates auf weitere Flexibilitätsregelungen im Buchungssystem, darunter eine kostenlose Terminänderung für Tickets, die ab 2. April 2026 ausgestellt wurden, sowie die Möglichkeit, Tarife für 24 Stunden kostenlos zu reservieren. (red)