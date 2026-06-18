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Rhomberg Reisen: Famtrip führt nach Korsika
Insgesamt 15 Reisebüro-Mitarbeiterinnen aus Österreich und dem deutschen Alpenraum erkundeten Anfang Juni die Mittelmeerinsel Korsika.
Auf Einladung von Rhomberg Reisen ging es für die Teilnehmerinnen von 7. bis 11. Juni 2026 nach Korsika, um die Destination sowie das touristische Angebot vor Ort kennenzulernen. Die Anreise erfolgte von Wien, Salzburg, Innsbruck, Memmingen und Friedrichshafen nach Calvi. Zurück ging es von Ajaccio nach München – was zugleich der Erstflug von Air Corsica auf dieser Strecke war.
Vielfältiges Programm
Im Mittelpunkt des fünftägigen Famtrips standen Besichtigungen unterschiedlicher Unterkunftsarten in mehreren Regionen Korsikas. So erhielten die Teilnehmerinnen unter anderem Einblicke in das Feriendorf „Zum Störrischen Esel“, in Ferienwohnungen, in modernisierte Vier-Sterne-Hotels sowie in das Relais & Châteaux Hotel Cala Rossa. Neben den Hotelbesichtigungen führte das Programm durch die Balagne mit Calvi und L’Île-Rousse, nach Corte sowie in den Südosten der Insel. Zu den weiteren Programmpunkten zählten eine Fahrt mit dem historischen Zug nach L’Île-Rousse und der Besuch des Strandes Santa Giulia. Den Abschluss bildete dann der Besuch der Hafenstadt Bonifacio, gefolgt von der Weiterfahrt nach Ajaccio, wo die Reise bei einem letzten gemeinsamen Abend ihren Ausklang fand.„Korsika hat uns mit seiner Vielfalt und Authentizität begeistert – von den beeindruckenden Berglandschaften bis hin zu den karibikähnlichen Stränden“, so Jessica May, Organisatorin des Famtrips. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
18 Juni 2026
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