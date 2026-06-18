TUI Österreich: Vertriebskonditionen 2026/27 bleiben unverändert

TUI Österreich setzt bei den Vertriebskonditionen für das neue Geschäftsjahr weiterhin auf verlässliche Rahmenbedingungen und klare, transparente Konditionen. Das bestehende Provisionsmodell für Reisebüropartner wird demnach weitgehend unverändert fortgeführt. „Gerade in einem dynamischen Marktumfeld ist Kontinuität ein wichtiger Faktor für die Partner und gibt Sicherheit für die weitere Geschäftsentwicklung“, sagt Heinz Zangerl, Senior 3rd Party Sales Manager.

Eckpunkte des Vertriebsmodells: Die Provisionsregelung sowie die Wachstumsprovisionsstufen bleiben unverändert. Die Einstiegsprovision liegt weiterhin bei 10% ab einem Mindestumsatz von 80.000 EUR. Zusätzliche Verdienstmöglichkeiten bestehen über das Steuerungsinstrument „EXTRA STARS“. Auch Stornogebühren werden weiterhin vollständig verprovisioniert.

Unterstützung für den stationären Vertrieb

Darüber hinaus stärkt TUI den stationären Vertrieb mit einem breiten Unterstützungsangebot. Dazu zählen die persönliche Betreuung durch das Außendienstteam ebenso wie Seminarreisen, Trainings und Veranstaltungen, digitaler und persönlicher Support, eine schnelle und transparente Krisenkommunikation sowie myTUI als Kundenbindungsinstrument.

Auch das Produktangebot wird im Sommer 2026 in mehreren Bereichen ausgebaut. Dazu gehören zusätzliche Familienhotels, neue Produkte für Soloreisende, erweiterte Rundreisemöglichkeiten mit TUI Tours in 114 Reisezielen sowie neue Häuser der Marken TUI Blue, RIU, TUI Kids Club, TUI Suneo und TUI Time To Smile.

Die Vertriebskonditionen 2026/2027 werden den Partnern digital zugesandt und stehen im TUI Newsnet zur Verfügung. (red)