Oceania Cruises veröffentlicht Kollektion für 2028 und 2029

Oceania Cruises hat bereits jetzt die Kreuzfahrtkollektion für die Jahre 2028 und 2029 bekanntgegeben und bietet Gästen und Reiseberater:innen damit besonders viel Zeit für die Reiseplanung. Buchungen für die neue Kollektion sind ab sofort möglich. Die neuen Routen führen unter anderem nach Europa, Asien, Alaska, Australien, Neuseeland, in die Karibik sowie nach Kanada und Neuengland.

Highlights & Schwerpunkte

Die Kollektion umfasst mehr als 60 Übernachtaufenthalte in Städten wie Kopenhagen, Lissabon, Bangkok und Bali sowie in kleineren Häfen wie Sevilla und Malé. Darüber hinaus sind zahlreiche Reisen mit späten Abfahrten geplant, um mehr Zeit für Erkundungen an Land zu ermöglichen.

Ein Schwerpunkt liegt auf Alaska und Asien. Die Oceania Riviera wird im Sommer 2028 erneut in Alaska eingesetzt und wechselt anschließend nach Asien. Dort stehen neben Metropolen wie Tokio und Osaka auch weniger bekannte japanische Häfen wie Kagoshima, Ishigaki und Miyazaki auf dem Fahrplan.

Mit der Oceania Aurelia startet zudem ein neues Schiff seine ersten Weltreisen. Die jeweils 180-tägigen Kreuzfahrten in den Jahren 2028 und 2029 beginnen in Miami beziehungsweise Los Angeles und enden in New York.

Europa, Karibik und Australien im Programm

In Europa reichen die Reisen vom Mittelmeer bis nach Nordeuropa und Skandinavien. Angeboten werden unter anderem Kreuzfahrten zu den griechischen Inseln, entlang der norwegischen Fjorde sowie in Städte wie Stockholm, Kopenhagen und Amsterdam.

In der Karibik bilden die Oceania Sonata und die Oceania Vista das Kernstück des Programms. Die Reisen starten und enden in Miami und führen je nach Route durch die Karibik, Mittelamerika, den Panamakanal und Mexiko.

Für Australien und Neuseeland sind mehrere 14-tägige Kreuzfahrten vorgesehen. Zu den Höhepunkten zählen Fahrten durch den Milford Sound sowie Anläufe in Städten wie Sydney, Melbourne, Hobart und Auckland.

Auch Kanada und Neuengland bleiben Teil des Programms. Dort stehen Kreuzfahrten entlang der Atlantikküste mit Anläufen unter anderem in Halifax, Québec City, Saint John und Charlottetown auf dem Fahrplan.

Sieben Transozean-Reisen geplant:

Ergänzt wird die Kollektion durch sieben transozeanische Kreuzfahrten. Dazu zählt unter anderem die 15-tägige Reise „Canary Isles Autumn Passage“ von Lissabon nach Miami mit Stopps auf Madeira, Teneriffa und in San Juan. (red)