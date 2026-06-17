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Expedia TAAP integriert neue Funktionen für Reisebüros
Expedia TAAP hat neue Funktionen für Reisebüros eingeführt. Dazu zählen eine Backoffice-API sowie neue Werkzeuge zur Vereinfachung von Buchungs- und Verwaltungsprozessen.
Das Expedia Reisebüro-Partnerprogramm (TAAP) erweitert sein Angebot um neue Funktionen zur Optimierung von Backoffice-Abläufen. Mit einer neuen Backoffice-API und der Möglichkeit, Buchungen mit eigenen Referenzcodes zu versehen, sollen Reisebüros administrative Prozesse vereinfachen und ihre Arbeitsabläufe effizienter gestalten.
Automatisierte und verknüpfte Arbeitsabläufe
Die Backoffice-API ermöglicht die Integration von Buchungs- und Umsatzdaten in Echtzeit in bestehende Betriebs- und Finanzsysteme. Dadurch können Buchungsinformationen automatisch verarbeitet werden, ohne dass Daten manuell abgeglichen werden müssen. Laut Expedia TAAP soll dies die Nachverfolgung von Buchungen und erwarteten Einnahmen erleichtern sowie die Kommunikation mit Reisenden beschleunigen. Zusätzlich können Reiseberater künftig jeder Unterkunftsbuchung einen individuellen Agentur-Referenzcode zuweisen. Damit lassen sich Buchungen einfacher organisieren, gruppieren und über verschiedene interne Systeme hinweg nachverfolgen. Dies soll insbesondere die Berichterstellung, das Reisemanagement und den Abgleich von Buchungen unterstützen.
„Reiseberater führen immer komplexere Unternehmen, und ihre technologischen Anforderungen entwickeln sich entsprechend weiter“, sagt Robin Lawther, Vice President of Expedia TAAP and Business Development. Die neuen Funktionen sollen Reisebüros dabei unterstützen, den administrativen Aufwand zu reduzieren und mehr Zeit für Kundenbetreuung und Geschäftsentwicklung zu gewinnen.
Integration in bestehende Systeme
Wie Expedia in der Aussendung hervorhebt, lässt sich TAAP ideal in bestehende Reisebüro- sowie Mid- und Backoffice-Systeme integrieren. Durch Kooperationen mit Technologiepartnern wie der Z.I.E.L. GmbH können Reisebüros in Deutschland Expedia-TAAP-Daten bereits direkt in ihre bestehenden Arbeitsabläufe einbinden. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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