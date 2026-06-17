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Olimar schaltet Winterprogramm 2026/27 frei


Südeuropa-Spezialist Olimar
Olimar Reisen hat den Großteil seines Angebots für Winter 2026/27 freigegeben. Im Fokus stehen Sonnenziele wie Madeira, die Kapverden, die Algarve, die Kanaren und Andalusien.

Mit der Veröffentlichung des Winterprogramms 2026/27 können Reisebüros und ihre Kund:innen bereits frühzeitig auf zahlreiche Angebote in beliebten Winterdestinationen zugreifen. Zum Portfolio zählen unter anderem Madeira, die Kapverden, die Algarve, die Kanarischen Inseln, Andalusien sowie Städteziele wie Athen.

„Mit der frühen Buchbarkeit unserer Winterangebote schaffen wir Planungssicherheit und attraktive Optionen für unsere Reisebüropartner und deren Kunden“, sagt Pascal Zahn, Geschäftsführer von Olimar Reisen. „Unsere Partner profitieren von einem hochwertigen Portfolio ausgewählter Unterkünfte, vielen individuellen Erlebnismöglichkeiten sowie einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal für aktive Genießer, Langzeiturlauber und Familien.“

Sonnenziele für den Winter

Madeira zählt weiterhin zu den wichtigsten Destinationen im Olimar-Portfolio. Die Atlantikinsel ist für ihr ganzjährig mildes Klima, ihre üppige Vegetation und ihre vielfältigen Möglichkeiten für Wander- und Genussreisen bekannt. Auch die Algarve ist bereits für den Winter buchbar. Mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr spricht die Region vor allem Langzeiturlauber:innen, Aktivurlauber:innen und Familien an, die Ruhe, Natur und ein entspanntes Umfeld suchen. Die Kapverden ergänzen das Angebot als Winterziel für Reisende, die Sonne, Strände und kulturelle Vielfalt kombinieren möchten. Besonders die Inseln Sal und Boa Vista verfügen über eine moderne touristische Infrastruktur und kilometerlange Sandstrände.

Zu den beliebtesten Winterdestinationen zählen zudem die Kanarischen Inseln. Auf Inseln wie Teneriffa, Gran Canaria und Lanzarote bietet Olimar zahlreiche Hotels sowie gute Voraussetzungen für Badeurlaub, Aktivitäten im Freien und Erholung. Auch Andalusien ist Teil des Winterprogramms. Die Region im Süden Spaniens verbindet angenehme Temperaturen mit kulturellen Highlights in Städten wie Sevilla, Córdoba und Málaga sowie vielfältigen kulinarischen Erlebnissen. Ergänzt wird das Angebot durch Städteziele wie Athen, die sich insbesondere für Kultur- und Städtereisen in den Wintermonaten eignen. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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