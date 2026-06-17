ÖRV bietet Mitgliedern zwei kostenlose Webinare

Die Webinare werden von Branchenpartnern gestaltet und richten sich an Reisebüromitarbeiter:innen, die sich über aktuelle Entwicklungen im Vertrieb und neue digitale Werkzeuge informieren möchten. Die Initiative entstand im Anschluss an den ÖRV-Kongress in Pörtschach und steht unter dem Motto „Von Mitgliedern für Mitglieder“. Die Teilnahme an beiden Webinaren ist für ÖRV-Mitglieder kostenlos.

KI und Sichtbarkeit im stationären Vertrieb

Am 23. Juni 2026 von 9:00 bis 10:00 Uhr widmet sich das Webinar „KI, Sichtbarkeit & Stationärer Vertrieb“ den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf das Informations- und Buchungsverhalten von Reisenden. Thematisiert werden unter anderem Veränderungen entlang der Customer Journey sowie die Rolle persönlicher Beratung und physischer Präsenz im Reisevertrieb. Referent ist Mahmut Orucoglu von der oruvision GmbH. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zum Austausch und zur Diskussion.

Datum / Uhrzeit: Dienstag 23. Jun. 2026 / 9:00 – 10:00 Uhr

Dienstag 23. Jun. 2026 / 9:00 – 10:00 Uhr Besprechungslink HIER

Per Telefon teilnehmen: +43 1 22781410 PIN: 209371391

Digitale Lösungen für den Reisebüroalltag

Das zweite Webinar findet am 24. Juni 2026 von 15:30 bis etwa 16:15 Uhr statt. Unter dem Titel „Wie smarte Software-Lösungen euren Arbeitsalltag transformieren und Freiräume schaffen“ werden digitale Werkzeuge vorgestellt, die administrative Abläufe in Reisebüros vereinfachen sollen. Martin Blum, Senior Training Manager bei Schmetterling International, präsentiert dabei unter anderem die Systeme NEO und ARGUS. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Automatisierung, webbasierte Arbeitsweisen und die Entlastung bei Verwaltungsaufgaben, um mehr Zeit für die Kund:innenberatung zu schaffen.

Datum / Uhrzeit: 24. Juni 2026 / ab 15:30 Uhr

24. Juni 2026 / ab 15:30 Uhr Anmeldelink HIER

(red)