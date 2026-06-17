Gewinnspiel: Dertour Austria verlost Rom-Flüge

Mit dem Gewinnspiel macht Dertour Austria auf die neue Direktverbindung von SkyAlps zwischen Salzburg und der italienischen Hauptstadt aufmerksam. Die Flüge lassen sich optimal mit Angeboten aus dem Dertour Städtereisen-Katalog sowie mit Produkten von Dertour Deluxe kombinieren.

Drei Fragen für die Teilnahme

Für die Teilnahme sind folgende drei Fragen zu beantworten und die Antworten per E-Mail an gewinnspiel@dertour.at zu senden. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barablöse des Gewinns ist nicht möglich.

Frage 1: Mit welchem Flugzeugtyp fliegt SkyAlps von Salzburg nach Rom?

Frage 2: Für wie viele Besucher:innen ist das Flughafen Fest am 20. Juni 2026 ausgelegt?

a) 2.500 Besucher

b) 30.000 Besucher

c) 500.000 Besucher

Frage 3: Dertour Deluxe feiert 2026 ein Jubiläum. Wie "jung" wird diese Produktlinie von Dertour, die auch tolle Luxushotels in Rom anbietet?

a) 5 Jahre

b) 20 Jahre

c) 30 Jahre

(red)