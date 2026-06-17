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Gewinnspiel: Dertour Austria verlost Rom-Flüge
Dertour Austria hat ein Gewinnspiel für Agents gestartet. Zu gewinnen gibt es 5x zwei Flugtickets für die neue SkyAlps-Verbindung zwischen Salzburg und Rom.
Mit dem Gewinnspiel macht Dertour Austria auf die neue Direktverbindung von SkyAlps zwischen Salzburg und der italienischen Hauptstadt aufmerksam. Die Flüge lassen sich optimal mit Angeboten aus dem Dertour Städtereisen-Katalog sowie mit Produkten von Dertour Deluxe kombinieren.
Drei Fragen für die Teilnahme
Für die Teilnahme sind folgende drei Fragen zu beantworten und die Antworten per E-Mail an gewinnspiel@dertour.at zu senden. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2026. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barablöse des Gewinns ist nicht möglich.
Frage 1: Mit welchem Flugzeugtyp fliegt SkyAlps von Salzburg nach Rom?
Frage 2: Für wie viele Besucher:innen ist das Flughafen Fest am 20. Juni 2026 ausgelegt?
a) 2.500 Besucher
b) 30.000 Besucher
c) 500.000 Besucher
Frage 3: Dertour Deluxe feiert 2026 ein Jubiläum. Wie "jung" wird diese Produktlinie von Dertour, die auch tolle Luxushotels in Rom anbietet?
a) 5 Jahre
b) 20 Jahre
c) 30 Jahre
(red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
17 Juni 2026
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