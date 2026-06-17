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Proair & Reisewelt: Sonderflug-Premiere am Flughafen Linz
Mit einem Sonderflug nach Constanta haben Reisewelt und Proair ihr gemeinsames Vollcharter-Programm für Flusskreuzfahrtgäste ab dem Flughafen Linz gestartet.
Am 11. Juni 2026 hob der erste gemeinsame Vollcharter von Proair und Reisewelt vom Flughafen Linz ab. Der Sonderflug brachte Flusskreuzfahrtgäste direkt nach Constanta, dem Ausgangspunkt ihrer Reise auf der Donau.
Vor dem Abflug wurden die Passagier von Reisewelt-Geschäftsführer Felix König und Dieter Pammer, Vice President Premium Aviation der Proair Group, im Rahmen eines Gate-Get-Togethers verabschiedet. Der Start des Vollcharter-Programms fällt in das Jubiläumsjahr der Proair Group, die 2026 ihr 30-jähriges Bestehen feiert.
Weitere Abflüge geplant
Mit der Kooperation wollen die beiden Unternehmen das Flugangebot für Flusskreuzfahrtgäste ab Oberösterreich ausbauen. Nach Angaben der Partner sollen künftig weitere Abflüge, Destinationen und touristische Produkte folgen.
Proair sieht den Start des Programms zudem als Signal für den Ausbau des österreichischen Group-Charter-Marktes. Neben touristischen Sonderflügen plant das Unternehmen künftig auch weitere Charterverbindungen mit Partnern aus den Bereichen Sport und Events. "Wir freuen uns unsere auf zukünftige innovative Flug-Missionen am österreichischen Reisemarkt und bieten 24/7 'You fly. We care. Worldwide & competent & reliable Tailormade - Aviation - Service' ", so Dieter Pammer, Proair Group. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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