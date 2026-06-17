Gruber-reisen: Reiseprofis entdecken Montenegro

Um Agents die neue Destination aus erster Hand näherzubringen, veranstaltete Gruber-reisen gemeinsam mit Austrian Airlines und lokalen Partnern einen Famtrip entlang der montenegrinischen Adriaküste. Während der fünftägigen Reise besichtigten die Teilnehmer:innen zahlreiche Hotels unterschiedlicher Kategorien und lernten die wichtigsten touristischen Regionen des Landes kennen.

Vielfältiges Urlaubsziel

Neben Hotelbesichtigungen standen auch kulturelle und landschaftliche Höhepunkte auf dem Programm. Historische Städte wie Kotor, Perast und Budva sowie die Küstenlandschaft und die touristische Infrastruktur des Landes hinterließen bei den Teilnehmer:innen einen positiven Eindruck. Auch die regionale Kulinarik wurde als Pluspunkt der Destination hervorgehoben. Insgesamt bietet das Land attraktive Möglichkeiten für unterschiedliche Zielgruppen – von Badeurlaub über Kultur- und Naturerlebnisse bis hin zu Städtereisen. Mit den Direktflügen von Austrian Airlines ab Wien nach Tivat ist Montenegro zudem gut erreichbar.

„Montenegro hat uns auf ganzer Linie begeistert: hervorragende Hotels, ausgezeichnete Kulinarik und eine außergewöhnliche Gastfreundschaft. Die Vielfalt des Landes – von Badeferien über Kultur und Natur bis hin zu lebendigem Nachtleben – macht es zu einem echten Geheimtipp für unterschiedlichste Zielgruppen. Dank kurzer Flugzeiten und einer breiten Hotelauswahl ist Montenegro eine Destination, die wir unseren Kunden mit voller Überzeugung empfehlen", so Martina Kopper-Konrad, Leitung Badereisen bei Gruber-reisen.

In Montenegro mit dabei waren: Lilien Roithmeier (Ruefa Wels Max Center), Melanie Rauscher (Gruber-reisen Liezen), Bernhard Hamela (Austrian Airlines), Viktoria Andreitschitsch (Gruber-reisen St. Lorenzen), Lukas Schramm (Reisewelt Wien), Silke Schrittwieser (Gruber-reisen Kapfenberg), Isabella Hauer (Ruefa Linz), Verena Ast (Gruber-reisen Graz), Lena Krottenmaier (Gruber-reisen Deutschlandsberg), Patricia Muresan (Gruber-reisen Servicecenter Badereisen) und Martina Kopper-Konrad (Gruber-reisen Leitung Badereisen). (red)