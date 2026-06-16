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DZT: 5. Incoming & Brand Summit Ende Juni in Frankfurt
Rund 70 Fachjournalist aus mehr als 20 internationalen Quellmärkten nehmen am diesjährigen Incoming & Brand Summit der Deutschen Zentrale für Tourismus teil.
Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) veranstaltet vom 21. bis 23. Juni 2026 den 5. Incoming & Brand Summit in Frankfurt am Main. Unter dem Motto „INNOVATIVE. AUTHENTIC. LIVEABLE.“ informieren Keynotes und Experten-Panels die Medienvertreter über aktuelle Entwicklungen und Strategien zur Positionierung des Reiselandes Deutschland. Kooperationspartner der DZT bei der Umsetzung des Events sind die Frankfurt Tourismus+Congress GmbH als Gastgeberin und die Deutsche Lufthansa als offizieller Airline-Partner.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Themen wie innovative touristische Angebote, urbane Lebensqualität, kulturelle Identität und authentische Reiseerlebnisse. Ergänzt wird das Kongressprogramm durch Pre-Convention-Touren sowie ein Rahmenprogramm in Frankfurt. Zu den vorgestellten touristischen Angeboten zählen unter anderem neue Hotelkonzepte wie das kürzlich eröffnete Luxushotel „The Florentin“.
Internationale Sichtbarkeit ausgebaut
Nach Angaben der DZT wurde das internationale Netzwerk in den vergangenen zehn Jahren auf mehr als 10.400 Geschäftskontakte zu Reiseveranstaltern und Online Travel Agencies ausgebaut. Gleichzeitig stieg die Reichweite der mehr als 40 globalen und marktspezifischen DZT-Social-Media-Kanäle von 226 Mio. im Jahr 2016 auf zuletzt 1,3 Mrd. Impressionen im Jahr 2025.
Darüber hinaus wurden neue Formate etabliert, um die internationale Markenkommunikation weiter auszubauen. Dazu zählen der DZT Incoming & Brand Summit für internationale Fachjournalist, die DZT Influencer Days sowie der digitale B2B-Marktplatz GTM 360°.
Wachsende Bedeutung des Incoming-Tourismus
Seit Beginn der gesamtdeutschen Statistik im Jahr 1993 hat sich Deutschland als bedeutendes Reiseziel für internationale Gäste etabliert. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Besucher stieg in diesem Zeitraum von 34,7 Mio. auf 83,6 Mio. im Jahr 2025. Auch die wirtschaftliche Bedeutung des Incoming-Tourismus nahm zu. Laut IPK International erhöhten sich die Ausgaben internationaler Reisender für Deutschlandreisen seit 2016 um 41% auf zuletzt 78,6 Mrd. Euro im Jahr 2025. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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16 Juni 2026
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