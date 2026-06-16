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GTA Touristik bietet Gansl-Kreuzfahrten auf der Donau


MS Nestroy
Im November 2026 stehen bei GTA Touristik wieder Gansl-Kreuzfahrten auf der Donau auf dem Programm.

GTA Touristik kündigt für Herbst 2026 wieder Gansl-Kreuzfahrten auf der Donau an. Die zweitägigen Reisen an Bord der MS Nestroy führen entweder von Wien nach Bratislava oder von Linz nach Grein und verbinden Flusskreuzfahrt-Erlebnisse mit saisonaler Kulinarik. Die Kreuzfahrten eignen sich insbesondere für Gäste, die eine Flusskreuzfahrt erstmals kennenlernen oder eine kurze Auszeit im Herbst verbringen möchten.

Kurzreisen im November 2026

Neben entspannten Stunden auf der Donau stehen auch Besuche der jeweiligen Zielorte auf dem Programm. So können Gäste entweder Bratislava mit seinem historischen Flair und den Ausblicken vom Burgberg oder Grein, die charmante Donaustadt im Strudengau, erkunden.

Im Reisepreis ab 129 EUR p.P. sind die Unterbringung an Bord sowie Vollpension inkludiert. Ein traditionelles Martini-Gansl-Essen zählt zu den Höhepunkten der Kurzreisen.

Weitere Informationen unter: www.gta.at (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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