Flughafen-Wien-Gruppe: Plus in der Gruppe, Minus in Wien

Die Flughafen-Wien-Gruppe mit den Standorten Wien, Malta und Kosice zählte im Mai 2026 insgesamt 3.912.644 Passagier. Das entspricht einem Anstieg von 0,7% gegenüber dem Vorjahresmonat. Am Flughafen Wien ging das Passagieraufkommen allerdings wie erwartet um 5,4% auf 2.743.817 Reisende zurück. Als Gründe nennt nennt der Airport die Reduktion des Low-Cost-Angebots sowie das weiterhin eingeschränkte Flugangebot aufgrund der anhaltenden Krise im Nahen und Mittleren Osten. Deutlich positiv entwickelte sich das Passagieraufkommen an den Beteiligungsflughäfen. Der Flughafen Malta verzeichnete im Mai ein Plus von 16,5% auf 1.080.966 Reisende, der Flughafen Kosice legte um 57,2% auf 87.861 Passagier zu.

Details zur Entwicklung in Wien

Am Standort Wien sank die Zahl der Lokalpassagier im Mai um 4,3% auf 2.174.047 Reisende. Die Zahl der Transferpassagier ging um 4,7% auf 548.938 zurück. Auch die Flugbewegungen entwickelten sich rückläufig und lagen mit 20.414 Starts und Landungen um 6,5% unter dem Vorjahreswert. Positiv entwickelte sich hingegen der Sitzladefaktor, der um 1,4 Prozentpunkte auf 80,5% anstieg. Das Frachtaufkommen lag mit 26.761 Tonnen um 4,2% unter dem Wert des Vorjahres.

Besonders deutlich fiel der Rückgang auf Strecken in den Nahen und Mittleren Osten aus. Das Passagieraufkommen sank dort um 59,7% auf 27.220 Reisende. Zuwächse verzeichnete der Flughafen Wien hingegen auf Verbindungen nach Afrika (+7,5%), Nordamerika (+1,1%) sowie in den Fernen Osten (+15,6%).

Plus in der Gruppe seit Jahresbeginn

Von Jänner bis Mai 2026 stieg das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 2,4% auf 15.936.081 Reisende. Am Standort Wien gingen die Passagierzahlen im selben Zeitraum um 2,5% auf 11.435.310 Fluggäst zurück. Das Frachtaufkommen lag kumuliert bei 127.219 Tonnen und damit um 0,8% unter dem Vorjahreswert. (red)