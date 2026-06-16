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Beachcomber startet zweite Ausgabe von "Stars of Royal Palm"
Beachcomber zeichnet erneut herausragende Vertriebsleistungen mit einer exklusiven Reise ins Royal Palm Beachcomber Luxury auf Mauritius aus.
Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr startet Beachcomber Resorts & Hotels die zweite Ausgabe des internationalen Verkaufswettbewerbs „Stars of Royal Palm“. Reisebüros und Reiseveranstalter können sich ab sofort für den Wettbewerb registrieren und sich die Chance auf eine exklusive Reise für zwei Personen in das Royal Palm Beachcomber Luxury auf Mauritius sichern.
Der Wettbewerbszeitraum läuft rückwirkend vom 1. April 2026 bis zum 30. September 2027. Gewertet werden alle Buchungen für das Royal Palm Beachcomber Luxury mit Aufenthalt innerhalb dieses Zeitraums. Ausgezeichnet werden die erfolgreichsten Partner in den Kategorien Bestes Reisebüro, Bestes Newcomer-Reisebüro sowie Bester Reiseveranstalter. Die Gewinner:innen werden im Rahmen einer internationalen Auszeichnung im Dezember 2027 auf Mauritius geehrt.
Exklusive Reise als Hauptgewinn
Der Hauptgewinn umfasst Flüge für zwei Personen, Flughafentransfers sowie sechs Übernachtungen im Royal Palm Beachcomber Luxury. Neben drei Nächten in einer Junior Suite inklusive Halbpension beinhaltet das Paket auch die Teilnahme an der internationalen „Stars of Royal Palm“-Auszeichnung mit einem exklusiven dreitägigen Rahmenprogramm inklusive Vollverpflegung und besonderen Erlebnissen auf Mauritius.
Teilnahme und Registrierung
Interessierte Reisebüros und Reiseveranstalter können sich ab sofort registrieren. Die Anmeldung erfolgt über das Beachcomber Sales Office Deutschland per E-Mail an m.sadilkova@beachcomber.de. Buchungen für das Royal Palm Beachcomber Luxury, die im Rahmen des Wettbewerbs berücksichtigt werden sollen, sind ebenfalls an diese Adresse zu melden.
Weitere Informationen zu den Beachcomber Resorts & Hotels unter: www.beachcomber.com (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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