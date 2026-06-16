Family City stellt Sommer-Highlights vor

Die Family City in Kleinhaugsdorf bietet auch diesen Sommer Unterhaltung für jedes Alter: Von Erlebniswelten und Tierbegegnungen bis hin zu Dinosauriern und LEGO-Modellen reicht das Angebot des Freizeitareals an der österreichisch-tschechischen Grenze. Neben seinen zahlreichen Attraktionen punktet das Freizeitareal auch mit einer guten Infrastruktur - liegt nur rund 45 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt - und ist auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet. Darüber hinaus wird Besucher:innen ein breites Gastronomieangebot sowie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten geboten.

Highlights im Sommer 2026

Zu den Höhepunkten der Saison zählt Merlin's Kinderwelt mit Angeboten wie dem Skytrail-Hochseilgarten, Wasserattraktionen, Bumper-Booten und einem Piratenboot für jüngere Gäste. Tierische Begegnungen verspricht Merlin's Farm, wo Besucher mehr als 400 Tiere, darunter Kängurus, Alpakas, Ponys und Ziegen, erleben können. Besonders gefragt sind die gemeinsamen Fütterungen sowie Spaziergänge durch das Gelände, bei denen Besucher:innen den Tieren ganz nah kommen können.

Technik- und Nostalgiefans kommen im Terra Technica Museum auf ihre Kosten. Auf 8.500 Quadratmetern werden unter anderem 950 Musikboxen, 250 Flipperautomaten sowie historische Sammlerstücke präsentiert. Ebenfalls Teil des Angebots ist das im vergangenen Jahr eröffnete Dinoland mit 30 beweglichen Dinosauriern und interaktiven Stationen.

LEGO-Fans finden im „Museum of Bricks“ eine Sammlung mit rund 2.500 Modellen aus mehr als 500.000 LEGO-Steinen. Dank eines Eintrags im Guinness-Buch der Rekorde als größte Sammlung von LEGO-Sets weltweit zählt das Museum zu den außergewöhnlichsten Attraktionen der Family City.

Für Gäste, die ihren Aufenthalt verlängern möchten, stehen mit dem Merlin's Camp und dem Jukebox Hotel auch Übernachtungsmöglichkeiten direkt am Areal zur Verfügung. (red)