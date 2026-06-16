Tel Aviv Pride zieht über 100.000 Menschen an

Mehr als 100.000 Teilnehmer:innen kamen am 12. Juni 2026 an die Mittelmeerküste der israelischen Metropole, um gemeinsam ein kraftvolles Statement für die Rechte der LGBTQ+-Community zu setzen. Damit zählt die Veranstaltung erneut zu den größten LGBTQ+-Events weltweit. Neben Einheimischen nahmen auch internationale Besucher:innen und Medienvertreter:innen an der Parade teil.

Pride Month mit vielfältigem Programm

Die Tel Aviv Pride Parade ist seit 1998 eine feste Tradition und gilt als eines der bedeutendsten LGBTQ+-Events weltweit. Sie spiegelt das Selbstverständnis der Stadt wider: offen, vielfältig und lebendig. Begleitend zur Parade wird in Tel Aviv den gesamten Juni über der Pride Month mit einem breiten Programm für unterschiedliche Zielgruppen gefeiert. Dazu zählen Veranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Theater, Unterhaltung und Community. In diesem Jahr standen unter anderem das Drama Queen LGBTQ+ Theater Festival, Wigstock, das LGBTQ+ Family Picnic, der Women’s Rave sowie zahlreiche weitere Events in der ganzen Stadt auf dem Programm. (red)