Kneissl Touristik veröffentlicht Zwischenkatalog 2026/27

Kneissl Touristik hat den neuen Zwischenkatalog „Herbst-Winter-Frühling 2026/27“ veröffentlicht, der die Zeit bis zu den Jahreskatalogen 2027 überbrückt. Enthalten sind neue Reisen, zusätzliche Termine und bewährte Klassiker in Europa und weltweit. Der Katalog FernReisen 2027 erscheint im September, die Kataloge Nordland und Europa 2027 im November.

Neuigkeiten

Zu den neuen Angeboten zählen unter anderem eine Wanderreise nach Mecklenburg-Vorpommern, eine Musikreise zur Kirschblüte nach Schwetzingen und Baden-Baden sowie eine Rundreise durch Elsass, Lothringen und die Champagne. Eine weitere neue Reise unter dem Titel „Kathedralen, Küsten, bezaubernde Altstädte“ bietet die Möglichkeit, die Ausprägungen der nordfranzösischen Gotik zu erkunden. Für Musikinteressierte steht das Festival Verdi in Parma auf dem Programm, während Kulturreisende die BusReise durch Venetien mit Venedig oder die neue RundReise „Faszination Griechenland“ entdecken können. Neu im Programm sind außerdem Silvesterreisen nach Nizza, Stockholm und Zypern.

Im Fernreisebereich erweitert Kneissl Touristik das Angebot unter anderem um Reisen nach Französisch-Polynesien, Nicaragua und Uganda. Dort stehen neben Naturerlebnissen auch Wanderungen im Ruwenzori-Gebirge sowie Gorilla-Tracking im Bwindi-Nationalpark auf dem Programm.

Bewährt und gut

Den Schwerpunkt des Katalogs bilden weiterhin die StudienErlebnisReisen in Europa, Afrika, Asien, Ozeanien und Amerika, die laufend weiterentwickelt und ergänzt werden. Darüber hinaus umfasst das Programm Städte- und Kulturreisen sowie Reisen nach Nord- und Nordwesteuropa. Auch Schiffsreisen sind wieder Teil des Angebots. Dazu zählen Küstenschifffahrten zum Nordkap mit Havila im Herbst sowie eine Hurtigruten-Reise nach Spitzbergen im Winter.

FernReisen

Auch auf der Fernstrecke hält Kneissl Touristik ein breites Angebot bereit. Für Wildlife-Interessierte stehen Safarireisen nach Malawi und Sambia, Kenia, Tansania sowie ins südliche Afrika zur Auswahl. Nordafrika kann bei Reisen nach Marokko, Tunesien, Ägypten oder Algerien erkundet werden. Ebenso umfasst das Programm Reisen in den Orient – von Usbekistan über Jordanien bis in den Oman. In Asien zählen unter anderem China, Japan und Indien zu den angebotenen Destinationen. Darüber hinaus stehen Reisen nach Vietnam, Kambodscha und Laos in unterschiedlichen Kombinationen sowie nach Sri Lanka, Taiwan und auf die Philippinen auf dem Programm. Weitere Ziele sind Bhutan mit seinen traditionellen Klosterfesten sowie Guatemala, Panama und Brasilien.

Link zum Online-Katalog: www.kneissltouristik.at/de/kataloge (red)