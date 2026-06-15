Zürich präsentiert Sommer-Highlights 2026

Mit der Öffnung der Freibäder Anfang Mai startete die Wasserstadt bereits vor einigen Wochen offiziell in die warme Jahreszeit. Mit der höchsten Bäderdichte Europas bietet Zürich eine große Vielfalt an Badeerlebnissen – vom historischen Seebad bis zum urbanen Flussbad. Neben den Badeanlagen bietet Zürich zahlreiche Aktivitäten auf und am Wasser. Dazu zählen Stand-up-Paddling, Kajakfahren, Wakeboarden und Surfen auf dem Zürichsee und der Limmat. Beliebt sind zudem das sogenannte „Floaten“ auf der Limmat sowie Rundfahrten auf dem Zürichsee. Darüber hinaus erwarten Gäste und Einheimische im Sommer 2026 zahlreiche Neuheiten und Veranstaltungen.

Zürichs Sommer-Neuheiten 2026

Zu den größten Neuheiten zählt die Rückkehr des beliebten Dolder Wellenkinos. Nach einer einjährigen Renovationspause verwandelt sich das Dolder Sports Gelände vom 31. Juli bis 16. August 2026 wieder in eines der schönsten Open-Air-Kinos der Schweiz. Filmfans dürfen sich auf Kinoabende unter freiem Himmel mit einmaliger Atmosphäre freuen.

Ebenfalls neu ist das exklusive Strandtuch „ZüriSummer“, das aus einer Kooperation von ZigZagZurich und Zürich Tourismus entstanden ist. Entworfen wurde es von der Illustratorin Katrin von Niederhäusern. Das in Zürich gestaltete und in Europa gefertigte Strandtuch ist online erhältlich.

Ergänzt wird das Sommerangebot durch zahlreiche Veranstaltungen wie das Zurich Art Weekend, die Zurich Pride, das Open-Air-Kino am Zürichsee, die Street Parade oder das Zürich Theater Spektakel. Damit präsentiert sich Zürich im Sommer 2026 als vielseitige Destination für Kultur-, Wasser- und Outdoor-Erlebnisse.

Weitere Informationen unter: www.zuerich.com (red)