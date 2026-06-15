TUI Musement: Steigendes Interesse an Italiens Kleinstädten

Italien zählt laut Eurostat zu den beliebtesten Reisezielen Europas und gehört auch bei TUI Gästen zu den gefragtesten Eigenanreisezielen im Sommer. Neben Klassikern wie Rom oder Venedig gewinnen jedoch zunehmend auch kleinere Orte an Bedeutung.

TUI Musement hat eine Karte mit den drei meistgesuchten Kleinstädten jeder italienischen Region erstellt. Grundlage sind Google-Suchanfragen zu Sehenswürdigkeiten vor Ort. Daraus entstand eine Infografik, die zu Entdeckungsreisen durch Italien einlädt. Im Fokus stehen Orte, die Landschaften, kulturelles Erbe und besondere Erlebnisse miteinander verbinden. Insgesamt umfasst die Karte 60 Destinationen, wobei ausschließlich Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohner:innen berücksichtigt wurden.

Küsten-, Seen- und Bergorte

Zu den meistgesuchten Küstenorten zählen Positano an der Amalfiküste, Portofino in Ligurien sowie Bosa auf Sardinien. Im Norden Italiens stehen zudem Seenorte wie Bellagio am Comer See, Sirmione am Gardasee und Stresa am Lago Maggiore im Fokus des Interesses. Zu den gefragtesten Bergorten zählt San Candido in Trentino-Südtirol, Courmayeur, am Fuß des Mont Blanc, das für Wander- und Bergerlebnisse bekannt ist.

Neben Natur- und Outdoor-Angeboten spielen auch historische Orte eine wichtige Rolle. Zu den gefragten Kleinstädten zählen etwa San Gimignano mit seinen mittelalterlichen Türmen sowie Volterra, das für sein etruskisches Erbe bekannt ist.

Abseits der großen Kulturmetropolen und klassischen Badeziele zeigt die Analyse ein vielseitiges Italien mit einem breiten Angebot für unterschiedliche Reisetypen. Dank kurzer Distanzen sowie zahlreicher Flug- und Unterkunftsmöglichkeiten eignet sich das Land zu jeder Jahreszeit für Kurzreisen und verbindet Kultur, Natur und individuell gestaltbare Erlebnisse. (red)