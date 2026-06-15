Visit USA informiert über Einreisebestimmungen

Visit USA macht auf eine Übersicht zu den aktuellen Einreisebestimmungen für die USA aufmerksam. Die Zusammenstellung soll Reisenden Orientierung bei der Reiseplanung bieten und häufige Fragen zu Einreisevorschriften beantworten.

Die Informationsseite wurde in Deutschland auf Basis von Angaben der Homeland Security erstellt. Sie enthält Antworten zu verschiedenen Phasen der Reiseplanung und verweist auf offizielle Quellen.

Aufklärung über Fehlinformationen

Ziel der Übersicht ist es, Missverständnisse rund um die Einreise in die Vereinigten Staaten auszuräumen und Reisenden verlässliche Informationen bereitzustellen.

„Da immer noch viele Fehlinformationen im Web herumgeistern, ist diese Zusammenfassung zur Aufklärung zahlreicher Missverständnisse sehr hilfreich“, sagt Werner Marschall, Vice President von Visit USA Österreich.

Link zur Informationsseite HIER (red)