tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Visit USA informiert über Einreisebestimmungen


Foto: Orhan Cam / shutterstock.com
Visit USA verweist auf eine Informationssammlung, die häufige Missverständnisse rund um die Einreise in die Vereinigten Staaten aufklären soll. Grundlage sind Informationen der US-Heimatschutzbehörde.

Visit USA macht auf eine Übersicht zu den aktuellen Einreisebestimmungen für die USA aufmerksam. Die Zusammenstellung soll Reisenden Orientierung bei der Reiseplanung bieten und häufige Fragen zu Einreisevorschriften beantworten.

Die Informationsseite wurde in Deutschland auf Basis von Angaben der Homeland Security erstellt. Sie enthält Antworten zu verschiedenen Phasen der Reiseplanung und verweist auf offizielle Quellen.

Aufklärung über Fehlinformationen

Ziel der Übersicht ist es, Missverständnisse rund um die Einreise in die Vereinigten Staaten auszuräumen und Reisenden verlässliche Informationen bereitzustellen.

„Da immer noch viele Fehlinformationen im Web herumgeistern, ist diese Zusammenfassung zur Aufklärung zahlreicher Missverständnisse sehr hilfreich“, sagt Werner Marschall, Vice President von Visit USA Österreich.

Link zur Informationsseite HIER (red) 

  usa, visit the usa, amerika, einreise, einreisebestimmungen, visit usa

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
15 Juni 2026

12:09
Visit USA informiert über Einreisebestimmungen
11:29
Eurotours ab sofort über TRASO-Schnittstelle buchbar
10:43
Dertour Austria Campus Live führte nach Shanghai
10:19
EU-Staaten rücken von Forderung zu Flugverspätungen ab

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.