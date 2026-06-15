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Eurotours ab sofort über TRASO-Schnittstelle buchbar


Foto: Dima Sidelnikov / shutterstock.com
Eurotours erweitert seine digitalen Vertriebsmöglichkeiten und ist ab sofort über die TRASO-Schnittstelle im touristischen B2B-Vertrieb angebunden.

Eurotours ist ab sofort über die TRASO-Schnittstelle verfügbar. Damit erhalten Vertriebspartner einen zusätzlichen, effizienten Zugang zum Portfolio des Reiseveranstalters und können Angebote nahtlos in ihre bestehenden Systeme integrieren. „Mit der Anbindung an TRASO schaffen wir für unsere Partner eine weitere leistungsstarke Möglichkeit, unser Portfolio unkompliziert und effizient zu vertreiben“, sagt Katharina Trani, Director Sales & Performance Management bei Eurotours. „Unser Ziel ist es, den Zugriff auf unsere Produkte so einfach wie möglich zu gestalten und gleichzeitig höchste Stabilität und Aktualität in der Buchungstechnologie zu gewährleisten.“

Über die Schnittstelle stehen Eigenanreise-Produkte von Eurotours zur Verfügung – darunter Hotelaufenthalte in Städten und Freizeitregionen zahlreicher europäischer Destinationen. Verfügbarkeiten werden in Echtzeit bereitgestellt, während die Buchung ohne Änderungen im gewohnten Prozess erfolgt. Die technische Abwicklung läuft dabei vollständig im Hintergrund über TRASO.

Ausbau der digitalen B2B-Distribution

Mit der neuen Schnittstellenlösung baut Eurotours seine digitale Distribution im B2B-Segment weiter aus. Das Unternehmen mit Sitz in Kitzbühel ist Teil der Verkehrsbuero Gruppe und spezialisiert auf maßgeschneiderte Reiseangebote in Europa. Zum Angebot gehören ein breites Produktportfolio sowie verschiedene Vertriebslösungen für touristische Partner. Das Unternehmen setzt dabei auf digitale Technologien, Servicequalität und langfristige Kooperationen im Vertrieb. (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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