Dertour Austria Campus Live führte nach Shanghai

Gemeinsam mit Senior Sales Specialist Christian Harrer (DERTOUR Austria) sowie Marie Christine von Strachwitz, Key Account Manager Lufthansa Group Leisure Sales, reiste die Gruppe nonstop ab Wien in Chinas pulsierende Metropole. Vor Ort erwartete die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit Einblicken in die unterschiedlichen Facetten der Millionenmetropole. Dazu zählten unter anderem ein geführter Spaziergang durch die ehemalige französische Konzession, Besuche der Altstadt mit dem Yu Garden, des Jade-Buddha-Tempels sowie der Einkaufsstraße Nanjing Road. Weitere Programmpunkte waren der Jin Mao Tower mit Blick auf die Skyline der Stadt, das Künstlerviertel M50 sowie ein Ausflug in das Wasserdorf Zhujiajiao.

Neue Perspektive & Networking

Neben dem Destinationserlebnis und der Vermittlung von Produktwissen bot die Reise auch Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Gemeinsame Abendessen und Gespräche schufen Raum für Networking und fachlichen Dialog.

Petra Lederer von Springer Reisen Villach positives Resümee nach der Reise: „Trotz meiner langjährigen Reiseerfahrung konnte ich viel Neues mitnehmen, das mir im Verkauf sehr hilft. Durch die hervorragende Reiseleitung haben wir China aus einer ganz besonderen Perspektive kennengelernt – ein Land mit vielen Überraschungen.“

An der Reise nahmen außerdem Andrea Adam (ontour Wien), Denita Belchev (Restplatzbörse Wien), Lisa Chromy (ÖAMTC Wien), Carmen Davlaos-Herrera (Ruefa Linz), Claudia Hinterwirth-Prenninger (Sabtours Kirchdorf an der Krems), Laura Lehofer (Gruber Reisen Graz), Charlotte Schinko (Columbus Reisen Linz) sowie Petra Wachel (Mondial Wien) teil. (red)