TUI Care Foundation stärkt LGBT+-Unternehmen im Tourismus

Mit dem Programm unterstützen die beiden Organisationen LGBT+-Tourismusunternehmen in aufstrebenden Reisezielen weltweit. Das Projekt kombiniert betriebswirtschaftliche Schulungen, individuelles Mentoring sowie den Zugang zu internationalen Tourismusnetzwerken. Ziel ist es, Unternehmen bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und inklusive Reiseangebote zu fördern.

Zweite Programmrunde gestartet

Die neue Projektphase folgt auf den Abschluss der ersten Runde, an der 26 Unternehmer:innen aus mehr als 20 Ländern auf fünf Kontinenten teilnahmen. Vertreten waren unterschiedliche touristische Geschäftsmodelle – von Reiseveranstaltern und Reisebüros über Hotels und Retreat-Zentren bis hin zu Eventagenturen. Die Teilnehmenden arbeiteten mit Mentor:innen aus dem TUI-Umfeld und der internationalen Tourismusbranche zusammen und erhielten Zugang zum globalen Netzwerk der IGLTA Foundation mit mehr als 14.500 LGBT+-freundlichen Tourismusunternehmen.

Ein kürzlich veröffentlichter Wirkungsbericht zur ersten Runde zeigt, wie sehr das Projekt das LGBT+-Unternehmertum im Tourismus stärkt. Er macht deutlich, wie viel internationale Netzwerke für Unternehmer:innen gerade dort bewegen, wo LGBT+-Unternehmen nach wie vor auf soziale, rechtliche und wirtschaftliche Hürden stoßen. Zu den Teilnehmer:innen der ersten Runde zählten unter anderem Baltazar de Almeida aus Brasilien, der mit seiner Initiative TTour das LGBT+-Kulturerbe sowie die Schwarze und queere Geschichte im Tourismus sichtbarer macht, die kenianische Unternehmerin Njeri Gachuhi, die inklusive Reiseerlebnisse für queere Frauen in Ostafrika entwickelt, sowie Janice Tjon Sien Kie von der Plattform Outcaribbean auf Curaçao, die LGBT+-Reisende mit lokalen touristischen Angeboten in der Karibik vernetzt.“

Internationale Anerkennung

Das Projekt wurde Anfang 2026 bei den Rainbow Honours in der Kategorie „Global LGBT+ Initiative of the Year“ nominiert. Es ist Teil des globalen Programms „TUI Futureshapers“, das Menschen in Reisezielen dabei unterstützt, soziale und ökologische Herausforderungen in nachhaltige Geschäftsmodelle zu überführen. Das Programm ist in zahlreichen Destinationen weltweit aktiv, darunter Cabo Verde, Jamaika, Marokko, Namibia, Griechenland, Tunesien, Ägypten, Albanien, Portugal, Schweden, Großbritannien, Kolumbien, Sansibar, die Dominikanische Republik und Laos. (red)