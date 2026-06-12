Dertour schaltet Großteil des Winterprogramms 2026/27 frei

Die Veranstalter der Dertour Group haben einen Großteil ihres Winterprogramms 2026/27 zur Buchung freigegeben. Rund 80% des Portfolios von Dertour, Meiers Weltreisen und ITS stehen bereits zur Verfügung. Buchbar sind unter anderem Reisen zu Fernzielen wie den Malediven, Thailand, Vietnam, Sri Lanka, Japan, in die Karibik sowie nach Australien und Neuseeland. Auch Safari- und Erlebnisreisen nach Südafrika und Kenia sowie Winterreisen nach Finnland und Norwegen sind bereits verfügbar. Darüber hinaus können zahlreiche Angebote für die klassischen Wintersonnenziele Türkei, Kanaren und Ägypten gebucht werden.

Frühbuchervorteile von bis zu 45%

Wie Dertour betont, bietet die frühe Freischaltung des Programms insbesondere bei stark nachgefragten Rundreisen und Fernzielen mehr Planungssicherheit. In Destinationen wie Japan seien die Verfügbarkeiten häufig bereits lange im Voraus begrenzt. „Wer früh bucht, profitiert von der größten Auswahl und kann sich die gewünschten Hotels, Rundreisen und Reisetermine frühzeitig sichern. Gleichzeitig bietet eine frühzeitige Buchung ein hohes Maß an Planungs- und vor allem Preissicherheit für unsere Gäste“, erklärt Sven Schikarsky, Geschäftsführer Produkt Dertour Deutschland.

Darüber hinaus sind bei Hotelbuchungen Frühbucherermäßigungen von bis zu 45% möglich. Für Rundreisen werden je nach Angebot Preisvorteile von bis zu 150 EUR pro Person gewährt.

Flexibel trotz früher Buchung

Für zusätzliche Flexibilität bietet Dertour das Flexpaket an. Damit können Gäste ihre Reise in der Regel bis 15 Tage vor Abreise kostenfrei umbuchen oder stornieren. (red)