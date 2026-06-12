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alltours lädt zu Inforeisen nach Kreta ein


allsun Hotel Carolina Sun Beach
Reisebüromitarbeiter:innen können Kreta Ende Juni im Rahmen einer dreitägigen Inforeise ab Linz kennenlernen. Die Anmeldung ist ab sofort über CRS möglich.

Auf Einladung von alltours haben Agents die Möglichkeit, eine der beliebtesten Sommerdestinationen Griechenlands vom 26. bis 28. Juni 2026 kennenzulernen. Die An- und Abreise erfolgt ab Linz mit Corendon Airlines. Im Mittelpunkt der Reise stehen Besichtigungen ausgewählter Hotels - mit Fokus auf das neue allsun Hotel Carolina Sun Beach in Malia, das erste 5-Sterne-Hotel der Marke. Das Resort bietet direkte Strandlage, eine großzügige Poollandschaft, ein All-inclusive-Angebot sowie Sport- und Wellnessmöglichkeiten. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden Einblicke in das touristische Angebot der Insel sowie in weitere aktuelle Produkte von alltours. Die Anmeldung zur Inforeise erfolgt über CRS.

Inforeise nach Kreta
  • Termin: 26.06.–28.06.2026
  • Abflughafen: Linz
  • Flugpartner: Corendon Airlines
  • Anmeldeschluss: 17.06.2026, 10:00 Uhr

(red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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