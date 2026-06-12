Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 24/25

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Unabhängigkeitstag auf den Philippinen:

Auf den Philippinen wird heute, 12. Juni 2026, der Unabhängigkeitstag im Land gefeiert. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Russland feiert sich:

Die Russen feiert zudem heute den sogenannten Russlandtag. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen.

Demonstrationen in Rom:

Für morgen, 13. Juni 2026, sind in Rom ein Marsch und eine Demonstration geplant. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, Demonstrationen, Straßenblockaden, Menschenansammlungen und Aufmärsche von Sicherheitskräften weiträumig meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Streik auf Mayotte:

Ein unbefristeter Streik soll morgen in Dzaoudzi im Inselstaat Mayotte im Indischen Ozean, beginnen. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Arbeitsniederlegung auf Sardinien:

Darüber hinaus findet an dem Tag am Flughafen Cagliari ab 6 Uhr ein Streik statt. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.

Streiks bei EasyJet:

Nicht zuletzt rufen in Italien für morgen mehrere Gewerkschaften zu Streiks bei easyJet auf. Der Streik soll um 6 Uhr beginnen und den Rest des Tages andauern. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Großdemo in Genf:

Für Sonntag, 14. Juni 2026, ist in Genf eine Großdemonstration gegen die G7, dem internationalen Forum der sieben größten Industrieländer, geplant. Es wird erwartet, dass sich die Demonstranten vor dem geplanten Marsch in Perle du Lac versammeln. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen.

Flughafen-Streiks in Paris:

Für kommenden Donnerstag, den 18. Juni 2026, wurden am Flughafen Charles-de-Gaulle in Paris Streikmaßnahmen angekündigt. Bislang sind die Auswirkungen des Streiks nicht abzusehen, es ist jedoch möglich, dass sich Sicherheitspersonal anderes unverzichtbares Personal an den Streikmaßnahmen beteiligt. Reisende sollten Verspätungen in ihrer Reiseplanung berücksichtigen und sich vor Antritt ihrer Reise bei ihrer Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter nach den aktuellen Fluginformationen erkundigen.