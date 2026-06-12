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AUA verlängert Flugstopp nach Tel Aviv bis 15. Juni
Aufgrund der Sicherheitslage in Nahost setzt Austrian Airlines ihre Flüge von und nach Tel Aviv länger als ursprünglich geplant aus. Die Maßnahme gilt nun bis mindestens 15. Juni 2026.
Austrian Airlines hat den Flugstopp auf der Strecke Wien–Tel Aviv verlängert. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, werden sämtliche Flüge von und nach Tel Aviv bis einschließlich Montag, 15. Juni 2026, ausgesetzt. Die Entscheidung wurde laut AUA gemeinsam mit der Konzernsicherheit der Lufthansa Group getroffen. Ursprünglich waren die Verbindungen bis einschließlich 12. Juni gestrichen worden.
Betroffene Passagier:innen werden informiert
Passagier:innen, die von den Flugstreichungen betroffen sind, werden laut AUA direkt informiert und auf alternative Verbindungen umgebucht. Ob die Flüge ab Dienstag, 16. Juni 2026, wieder aufgenommen werden können, ist derzeit noch offen. Die Airline beobachte und bewerte die Sicherheitslage in der Region weiterhin laufend. (APA / red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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