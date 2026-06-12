Rhomberg-Inforeise nach Südkorsika

Vom 30. Mai bis 3. Juni 2026 organisierte Rhomberg Reisen eine Inforeise nach Südkorsika für zwölf Reiseexpert:innen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Begleitet wurde die Gruppe von Nicole Steurer aus dem Produktmanagement Korsika. Die Anreise erfolgte per Flug ab Altenrhein und Zürich nach Figari im Süden der Insel. Der Rückflug führte von Ajaccio nach Basel. Während der fünftägigen Reise erhielten die Teilnehmenden Einblicke in das touristische Angebot der Region.

Korsikas Vielfalt entdecken

Zum Programm zählten unter anderem ein Rundgang durch Porto-Vecchio, eine Fahrt durch den Naturwald von Ospedale sowie eine Bootstour entlang der Kalksteinklippen von Bonifacio. Darüber hinaus besuchte die Gruppe das Weingut San Armettu, wo regionale Weine verkostet wurden, ebenso wie den Strand in Santa Giulia. Neben kulturellen und landschaftlichen Erlebnissen standen zahlreiche Hotelbesichtigungen auf dem Programm, die einen umfassenden Überblick über das vielfältige Unterkunftsangebot auf Südkorsika vermittelten – von charmanten Boutiquehotels bis hin zu hochwertigen Ferienanlagen. Auch kulinarische Programmpunkte mit regionalen Spezialitäten waren Teil der Reise.

„Südkorsika ist eine Destination, die durch ihre enorme Vielfalt begeistert – von beeindruckender Natur über exzellente Hotellerie bis hin zu authentischer Kulinarik und nur etwas mehr als eine Flugstunde entfernt. Es war uns wichtig, den Agents die Region möglichst facettenreich näherzubringen, damit sie ihre Kund:innen künftig noch gezielter und mit persönlicher Begeisterung beraten können“, so Nicole Steurer, Product Management Korsika. (red)