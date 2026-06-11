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Alltours-Jahreskataloge in Auslieferung
Die Jahreskataloge des Reiseveranstalters alltours für die Saison 2026/27 mit den Titeln „Kanaren & Madeira“, „Nordafrika & Orient“ sowie „Fernziele“ werden derzeit an die Reisebüros ausgeliefert.
Nach Angaben des Unternehmens sei das Programm über alle Zielgebiete hinweg spürbar erweitert worden. Für die Kundenberatung im Reisebüro stünden die entsprechenden Ausgaben zudem bereits in digitaler Form zur Verfügung. Die Digitalversionen böten den Reisebüros erweiterte Funktionen für den Beratungsprozess. So bestehe die Möglichkeit, einzelne Hotelseiten direkt per Link oder im PDF-Format an Kunden weiterzuleiten.
Weitere Kataloge folgen im Herbst
Eine integrierte Suchfunktion erleichtere zudem die Recherche nach Unterkünften durch die Eingabe von Hotelnamen oder Produktcodes. Des Weiteren lasse sich das Angebot mithilfe von Stichkriterien wie beispielsweise „Familienzimmer“, „Adults only“ oder „Aquapark“ gezielt filtern.
Die weiteren Jahreskataloge für den Zeitraum 2026/27 – „Mallorca & westliches Mittelmeer“, „Türkei & östliches Mittelmeer“, „Griechenland & Zypern“, „Bergwelten & Seen“ sowie „Meer, Natur & Erleben“ – sollen plangemäß im Laufe des Herbstes erscheinen. (red)
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Autor/in:
Dieter Putz
Redakteur / Managing Editor
Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.
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11 Juni 2026
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