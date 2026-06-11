Bordguthaben-Aktion von Havila Voyages

Um Gästen die Entscheidung für eine Buchung so flexibel wie möglich zu machen, greifen zudem die „Book with Confidence“-Garantien, die dafür bis Ende August verlängert werden. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, das Abreisedatum flexibel zu ändern. Zusätzlich bleibt der Preis, der Gästen nach der Buchung angezeigt wird, stabil, nachträgliche Zuschläge für Treibstoffe oder zusätzliche Kosten, die im Einflussbereich der Reederei stehen, sind dadurch ausgeschlossen.

Guthaben für alle Kabinenkategorien

Für die Rundreisen Bergen-Kirkenes-Bergen und Bergen-Kirkenes-Trondheim erhalten Gäste ein Guthaben von 225 EUR pro Person oder 450 EUR je Kabine bei Doppelbelegung. Für eine Reise nach Norden (Bergen-Kirkenes) oder nach Süden (Kirkenes-Bergen) sind es pro Person 113 EUR oder kombiniert 225 EUR. Das Guthaben gilt für alle Kabinenkategorien, bei Einzel- oder Doppelbelegung.

Mit dem vielseitig anwendbaren Bordguthaben können Gäste ihrer Reise das gewisse Extra verleihen – ob für einen Besuch des Fine Dining Restaurant Hildring, im kürzlich erneuerten Bordshop oder für spannende Ausflüge entlang der Route. Für Buchungen der Rundreise Bergen-Kirkenes-Bergen gilt außerdem das Nordlicht-Versprechen: Sollte sich das Nordlicht während der 12-tägigen Rundreise nicht zeigen, erhalten Gäste eine kostenlose sechs- oder siebentägige Reise in der nächsten Nordlicht-Saison (1. Oktober bis 31. März) – wahlweise nach Norden von Bergen nach Kirkenes oder nach Süden von Kirkenes nach Bergen. (red)